Бенедикт Камбербэтч извинился за участие в скандальном фильме

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За какой фильм с его участием актёру Бенедикту Камбербэтчу стыдно перед зрителями.

Фото: https://vk.com/public_benedict_cumberbatch by ВК-аккаунт Бенедикта Камбербэтча is licensed under public doman Актёр Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч признаётся, что ему не следовало бы сниматься в фильме Бена Стиллера "Образцовый самец-2" 2016 года, где актёр исполнил роль небинарного персонажа по имени Олл.

Эта провокационная роль вызывала споры — в интернете появилась петиция, призывающая к бойкоту картины.

Данная роль до сих пор не даёт артисту покоя, поскольку на этой неделе он снова пожаловался на неё в интервью Variety.

"Мне пришлось довольно много извиняться за это… Меня неправильно поняли, и я расстроил людей. Я уважаю это, поэтому, вероятно, сейчас я бы так не поступил", — объяснил Бенедикт.

Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч готов вернуться в сериал "Шерлок", но при одном важном условии.

Уточнения

Бенеди́кт Ти́моти Ка́рлтон Камбербэ́тч (англ. Benedict Timothy Carlton Cumberbatch; род. 19 июля 1976, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр.

