Бенедикт Камбербэтч извинился за участие в скандальном фильме

За какой фильм с его участием актёру Бенедикту Камбербэтчу стыдно перед зрителями.
Бенедикт Камбербэтч признаётся, что ему не следовало бы сниматься в фильме Бена Стиллера "Образцовый самец-2" 2016 года, где актёр исполнил роль небинарного персонажа по имени Олл.
Эта провокационная роль вызывала споры — в интернете появилась петиция, призывающая к бойкоту картины.
Данная роль до сих пор не даёт артисту покоя, поскольку на этой неделе он снова пожаловался на неё в интервью Variety.
"Мне пришлось довольно много извиняться за это… Меня неправильно поняли, и я расстроил людей. Я уважаю это, поэтому, вероятно, сейчас я бы так не поступил", — объяснил Бенедикт.
Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч готов вернуться в сериал "Шерлок", но при одном важном условии.
Бенеди́кт Ти́моти Ка́рлтон Камбербэ́тч (англ. Benedict Timothy Carlton Cumberbatch; род. 19 июля 1976, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр.
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