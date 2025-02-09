Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если алкогольное пиво вернется на стадионы, спортивные арены заработают миллионы! Но покроет ли это убытки лет пустых трибун прошлых лет?
Вот почему ваша кошка ленится – и как это исправить
Борщев уступил Нолану в поединке на турнире UFC 312 в Австралии
Автомобилисты запутались: что делать, если знаки и разметка противоречат друг другу
Знаменитый дубайский фонтан станет ещё красивее в октябре 2025 года
Давление или соглашение? Дональд Трамп заявил, что готов заключить соглашение с Ираном
Кошка просит картошку? Узнайте, можно ли ее давать без вреда
ЕС готовит запрет на опасные ПФАС: что изменится
Ошибки при приготовлении баклажанов — как избежать отравления

Дети Анджелины Джоли не оправдали ожиданий актрисы

0:48
Кино

Анджелина Джоли рассказала на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре, что её дети, вопреки возложенным на них надеждам, не захотели пойти по её стопам. Слова актрисы передаёт People.

Анджелина Джоли
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анджелина Джоли

Джоли всегда рассчитывала, что все её наследники захотят продолжить её дело, однако ни один из шести детей не горит таким желанием. При этом они любят искусство и всё, что с ним связано, занимаются живописью и танцами, но что касается кино, они предпочитают быть исключительно зрителями.

"Я всегда хотела, чтобы они были рядом, снимались в кино, потому что хотела, чтобы они знали, какая это замечательная семья, были творческими, были художниками. Им это не интересно", — поделилась Джоли.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Отец Яниса Тиммы рассказал о неподобающем поведении Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы рассказал о неподобающем поведении Анны Седоковой Аудио 
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Наука и техника
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Сводка с фронта: разговор Путина и Трампа состоялся, армия России наступает на Купянск Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Последние материалы
Через сколько месяцев бензин в канистре теряет качество? Вам нужно знать эти нюансы
Мобильные приложения будущего: какими они будут и почему это важно для пользователей
Кричите на кошку? Это вызовет неожиданные последствия
Закрыл доступ. Трамп отозвал допуск к секретной информации у Энтони Блинкена и Джейка Салливана
Предложения, которые могут изменить всё: что ждёт Рыб, Водолея, Овна и Близнецов
Почему РФ не будет выплачивать взнос в ЕЭК ООН? Всё, что нужно знать об этой организации
Вкусный салат за 15 минут с пекинской капустой: украшение любого праздника
Хотите макияж, который не смажется? Вот главные секреты стойкости
Тайны собачьих сновидений: почему они ворочаются и поскуливают
8 случаев, когда поход в баню может навредить вашему здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.