Дети Анджелины Джоли не оправдали ожиданий актрисы

Анджелина Джоли рассказала на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре, что её дети, вопреки возложенным на них надеждам, не захотели пойти по её стопам. Слова актрисы передаёт People.
Джоли всегда рассчитывала, что все её наследники захотят продолжить её дело, однако ни один из шести детей не горит таким желанием. При этом они любят искусство и всё, что с ним связано, занимаются живописью и танцами, но что касается кино, они предпочитают быть исключительно зрителями.
"Я всегда хотела, чтобы они были рядом, снимались в кино, потому что хотела, чтобы они знали, какая это замечательная семья, были творческими, были художниками. Им это не интересно", — поделилась Джоли.
Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.
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