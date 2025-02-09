Дети Анджелины Джоли не оправдали ожиданий актрисы

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Анджелина Джоли рассказала на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре, что её дети, вопреки возложенным на них надеждам, не захотели пойти по её стопам. Слова актрисы передаёт People.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

Джоли всегда рассчитывала, что все её наследники захотят продолжить её дело, однако ни один из шести детей не горит таким желанием. При этом они любят искусство и всё, что с ним связано, занимаются живописью и танцами, но что касается кино, они предпочитают быть исключительно зрителями.

"Я всегда хотела, чтобы они были рядом, снимались в кино, потому что хотела, чтобы они знали, какая это замечательная семья, были творческими, были художниками. Им это не интересно", — поделилась Джоли.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.

