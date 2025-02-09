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Екатерина Гусева гордится своей дочерью, которая спасает больных детей

1:15
Кино

Актриса Екатерина Гусева дала интервью "ТН звёзды" и рассказала, что её дочь Анна участвует в благотворительном спектакле. У Анны много талантов, однако главная цель её участия — помощь больным детям. Гусева очень рада, что её девочка занимается таким важным делом, и всецело поддерживает её.

Екатерина Гусева
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Екатерина Гусева

"Наверное, каждую маму охватывают восторженные чувства, когда дети в чём-то лучше нас: в умениях, в талантах. Аня играет в благотворительном спектакле Константина Хабенского "Поколение Маугли", но первостепенно не то, что она выходит на сцену МХТ имени Чехова. Главное — не актёрская составляющая, а то, что дети на сцене спасают жизни детям, страдающим заболеваниями головного мозга", — поделилась Гусева.

Анна вносит существенный вклад в это дело, как и другие занятые в спектакле юные актёры: 34 ребёнка, которым нужна помощь, уже получили её благодаря вырученным деньгам в размере 41 миллиона рублей.

Анна Гусева учится в музыкальной школе, поёт на клиросе в храме, а три года назад начала звонить в колокола перед богослужениями.

Уточнения

Екатери́на Константи́новна Гу́сева (род. 9 июля 1976, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации (2009).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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