Садальский о кинопремии Золотой орёл: сами себе награды раздают

Актёр Станислав Садальский объяснил, чем ему не нравится российская кинопремия "Золотой орёл".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" раскритиковал национальную кинонаграду России.
"Снимают для себя, сами себе награды раздают. Подвиг женщин на войне превратили в разменную монету! Это настолько плохое кино, что ничего, кроме недоумения не вызывает", — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".
Садальский подметил для себя странную закономерность. Он считает, что чем хуже вышел фильм, тем больше наград он в итоге получит.
Ранее Станислав Садальский оценил фильм "Анора" с номинированным на "Оскар" российским актёром Юрием Борисовым.
«Золотой орёл» — российская кинопремия, учреждённая в 2002 году и присуждаемая с 2003 года Национальной киноакадемией России.
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