Садальский о кинопремии Золотой орёл: сами себе награды раздают

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Актёр Станислав Садальский объяснил, чем ему не нравится российская кинопремия "Золотой орёл".

Фото: commons.wikimedia.org by iixorbiusii, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" раскритиковал национальную кинонаграду России.

"Снимают для себя, сами себе награды раздают. Подвиг женщин на войне превратили в разменную монету! Это настолько плохое кино, что ничего, кроме недоумения не вызывает", — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Садальский подметил для себя странную закономерность. Он считает, что чем хуже вышел фильм, тем больше наград он в итоге получит.

Ранее Станислав Садальский оценил фильм "Анора" с номинированным на "Оскар" российским актёром Юрием Борисовым.

Уточнения

«Золотой орёл» — российская кинопремия, учреждённая в 2002 году и присуждаемая с 2003 года Национальной киноакадемией России.

