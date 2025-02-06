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Драма в семье: кто на самом деле пытается убить Джихана? 12 серия "Далёкого города"

3:01
Кино

Минусы 12 серии «Далекого города»

Как и в любом другом сериале, у 12 серии «Далекого города» есть свои недостатки, которые подметили зрители.

Кадр из сериала "Далекий город"
Фото: Сериал "Далекий город" is licensed under public domain
Кадр из сериала "Далекий город"

  1. Слишком затянутые моменты. Некоторые зрители считают, что в серии было слишком много затянутых сцен, которые в конечном итоге не повлияли на развитие сюжета. Например, моменты с Джиханом, когда он пьет и идет в комнату к племяннику, могли бы быть более сжатыми, не затягивая темп повествования.

  2. Слишком наивные повороты сюжета. Для части зрителей события, происходящие в 12 серии, были слишком предсказуемыми и лишены сюрпризов. Например, поведение Альи, которая решает сбежать в последний момент, выглядело не совсем естественным, особенно после того, как она показала свои сомнения, видя, как Джихан проявляет заботу и внимание.

  3. Реакции персонажей. Особенно многие зрители отметили странную реакцию Шахина и других персонажей в сценах с угрозами и решением Джихана, что будет дальше. Логика некоторых поступков и эмоциональных реакций персонажей вызывает вопросы, что снижает их правдоподобность в глазах зрителей.

  4. Противоречия в характере Альи. Персонаж Альи подвергся немалому количеству критики, поскольку многие посчитали её мотивацию слишком изменчивой. То она решает бежать, то испытывает сомнения, не до конца осознавая, что для неё важнее: свобода или семья. Это создает напряжение, но не всегда в положительном смысле, так как кажется, что она слишком часто меняет своё решение.

Отзывы о 12 серии «Далекого города»

Сериал «Далекий город» продолжает вызывать горячие споры среди зрителей, и 12 серия не стала исключением.

Положительные отзывы
Некоторые зрители отмечают, что несмотря на некоторое замедление темпа, серия по-прежнему держит в напряжении. Многие хвалят игру актеров, особенно в эмоциональных сценах, таких как момент с Джиханом и Денизом. «Это было по-настоящему трогательно! Видеть, как Джихан заботится о племяннике, — нечто особенное», — пишут фанаты сериала.

Отрицательные отзывы
Некоторые зрители считают, что события в 12 серии были слишком предсказуемыми и лишены ярких поворотов. «Когда я увидела Алью, собирающуюся сбежать, я поняла, что она не уедет. Сюжет стал слишком очевидным», — отмечают разочарованные фанаты.

Однако даже те, кто не оценил финал, признают, что сериал все же интересен благодаря динамичному развитию событий и отличной актерской игре.

Решение Альи в конце серии оставляет зрителей в напряжении, ведь это может повлиять на развитие сюжета и дальнейшую судьбу её отношений с Джиханом.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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