Зрителей "Зимородка" ждёт неожиданный финал: детали утечки

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Поклонники турецкого сериала "Зимородок" (Yalı Çapkını) оказались перед неожиданной новостью о досрочном завершении проекта.

Фото: сериал "Зимородок" is licensed under public domain Кадр из сериала "Зимородок"

Ранее сообщалось, что финальной должна была стать 100-я или 101-я серия, однако теперь появились новые сведения: сериал закончится уже в феврале.

Когда выйдет последняя серия?

Согласно инсайдерской информации, финальный эпизод будет показан 28 февраля, а это значит, что 96-я серия станет последней.

Эти данные распространил один из сотрудников съемочной площадки, но его имя нигде не упоминается. Тем не менее, источник, опубликовавший новость, считается достаточно авторитетным.

Почему сериал закрывают?

Падение рейтингов последнего эпизода подтверждает, что слухи о досрочном завершении выглядят вполне правдоподобно.

Кроме того, зрители отмечают смещение акцента в сценарии:

История любви СейФер (Сейрана и Ферита) отошла на второй план .

. Основной сюжет теперь сосредоточен на криминальных разборках.

Несмотря на массовое недовольство поклонников, сценаристы продолжают развивать мафиозную линию, что ослабляет интерес к проекту.

Слухи или реальность?

Некоторые фанаты относятся к этой информации скептически, считая, что это лишь маркетинговый ход для повышения рейтингов.

"Это очередной пиар-ход продюсера Онура Гювенатама" , — уверены зрители.

, — уверены зрители. "Создатели надеются, что новость о закрытии заставит людей смотреть последние серии".

На данный момент официального подтверждения финала "Зимородка" нет.

Более того, вероятно, продюсеры не станут заранее анонсировать завершение, надеясь на восстановление интереса к проекту.