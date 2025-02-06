Зрителей "Зимородка" ждёт неожиданный финал: детали утечки

Поклонники турецкого сериала "Зимородок" (Yalı Çapkını) оказались перед неожиданной новостью о досрочном завершении проекта.
Ранее сообщалось, что финальной должна была стать 100-я или 101-я серия, однако теперь появились новые сведения: сериал закончится уже в феврале.
Согласно инсайдерской информации, финальный эпизод будет показан 28 февраля, а это значит, что 96-я серия станет последней.
Эти данные распространил один из сотрудников съемочной площадки, но его имя нигде не упоминается. Тем не менее, источник, опубликовавший новость, считается достаточно авторитетным.
Падение рейтингов последнего эпизода подтверждает, что слухи о досрочном завершении выглядят вполне правдоподобно.
Кроме того, зрители отмечают смещение акцента в сценарии:
Несмотря на массовое недовольство поклонников, сценаристы продолжают развивать мафиозную линию, что ослабляет интерес к проекту.
Некоторые фанаты относятся к этой информации скептически, считая, что это лишь маркетинговый ход для повышения рейтингов.
На данный момент официального подтверждения финала "Зимородка" нет.
Более того, вероятно, продюсеры не станут заранее анонсировать завершение, надеясь на восстановление интереса к проекту.
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