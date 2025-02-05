Кто стоял за убийством Елены? Главная интрига второго сезона "Ронина"

Популярный детективный сериал "Ронин", успешно прошедший на ТВ-3 в январе, будет продлен на второй сезон. Об этом сообщила пресс-служба телеканала, а также продакшн-компания "Триикс Медиа". Начало съемок запланировано на ближайшее время, а премьера состоится на ТВ-3.
"Ронин" — это детективный сериал с элементами драмы. В первом сезоне главный герой, спецназовец Иван Доронин, возвращается в родной город после смерти бывшей жены, чтобы заботиться о сыне Мише. Однако в новом браке Елены родился еще один ребенок — Саша. Постепенно Иван принимает решение усыновить второго мальчика, несмотря на сложные отношения с семьей бывшей жены.
В финале первого сезона Ронин везет обоих детей в Санкт-Петербург, намереваясь уладить дела и окончательно вернуться в родной город.
Во втором сезоне зрителей ждет возвращение главного антагониста. В первой части истории чиновник Мякишев, сражаясь с Иваном в воде, якобы погиб. Однако, по мнению поклонников, сценаристы намеренно оставили его судьбу неопределенной. Вероятно, он вернется и создаст новые проблемы для главного героя.
Помимо этого, зрителям предстоит узнать, кто стоял за убийством бывшей жены Ивана. В последних кадрах 20-й серии Ронин получил таинственное сообщение о том, что автокатастрофа была подстроена человеком, которого он хорошо знает.
В первом сезоне у многих персонажей сложились романтические отношения. Во втором сезоне развитие получат следующие линии:
Какие из этих пар действительно останутся вместе, станет известно в новом сезоне.
Съемки, скорее всего, пройдут в Красноярске и Дивногорске, где создавалась первая часть. По словам генерального продюсера компании "Триикс Медиа" Инессы Юрченко, многие регионы России хотят стать площадкой для съемок, но "Ронин" останется в Сибири.
Исполнитель главной роли Дмитрий Паламарчук отметил, что проект вызывал у зрителей сильные эмоции, а во втором сезоне создатели постараются сделать историю еще более захватывающей и человечной.
Генеральный продюсер "Триикс Медиа" Инесса Юрченко рассказала, что съемки первого сезона длились более шести месяцев, и в продолжении снова будут привлекаться красноярцы - как актеры, так и местные жители.
Пока не сообщается, кто займет режиссерское кресло второго сезона, а также какие новые актеры присоединятся к проекту. В ближайшее время ТВ-3 и "Триикс Медиа" должны объявить новые детали о съемках.
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