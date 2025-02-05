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Азиатские националисты обиделись на мультфильм Три богатыря: что стало причиной?

0:51
Кино

Российский мультфильм "Три богатыря" вызвал негативные эмоции у националистов из Средней Азии. Об этом сообщает EADaily.

Три Богатыря
Фото: YouTube канал Три богатыря by Скриншот видео YouTube канала Три богатыря, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Три Богатыря

Серия о трех русских богатырях заставила вылить азиатов весь свой гнев в соцсетях. Злобные комментаторы посчитали, что оскорбления от Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича в адрес тюрко-монголов сеют шовинизм в головах казахских или узбекских детей.

Недовольные азиаты написали, что мультфильм доказывает, что в России царит нацизм. А русские люди, по их мнению, являются "шовинистами, которые хорошо маскируются".

Некоторые комментаторы доказывают, что у русских никогда не было своих героев. А эти три богатыря имеют тюркские корни.

Уточнения

«Три богатыря» — российская приключенческая комедийная франшиза, куда входят полнометражные анимационные фильмы, повествующих о приключениях трёх самых известных богатырей — Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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