Азиатские националисты обиделись на мультфильм Три богатыря: что стало причиной?

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Российский мультфильм "Три богатыря" вызвал негативные эмоции у националистов из Средней Азии. Об этом сообщает EADaily.

Фото: YouTube канал Три богатыря by Скриншот видео YouTube канала Три богатыря, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Три Богатыря

Серия о трех русских богатырях заставила вылить азиатов весь свой гнев в соцсетях. Злобные комментаторы посчитали, что оскорбления от Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича в адрес тюрко-монголов сеют шовинизм в головах казахских или узбекских детей.

Недовольные азиаты написали, что мультфильм доказывает, что в России царит нацизм. А русские люди, по их мнению, являются "шовинистами, которые хорошо маскируются".

Некоторые комментаторы доказывают, что у русских никогда не было своих героев. А эти три богатыря имеют тюркские корни.

Уточнения

«Три богатыря» — российская приключенческая комедийная франшиза, куда входят полнометражные анимационные фильмы, повествующих о приключениях трёх самых известных богатырей — Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

