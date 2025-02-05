Разоблачение Садакат и заговор против Джихана – что случилось в 12 серии?

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В новой серии «Далекого города» главные герои оказываются перед сложными моральными и семейными выборами. Джихан сталкивается с серьезной дилеммой, а Алья предпринимает новую попытку побега.

Фото: Сериал "Далекий город" is licensed under public domain Кадр из сериала "Далекий город"

Тайны прошлого и семейные конфликты

После последних событий Садакат вынуждена рассказать сыну правду о своем прошлом. Джихан узнает, что его отец – Эджемаль, и именно поэтому его мать так настаивала на появлении внука, который унаследует кровь Альбора. Она также опасается, что, узнав правду, Эджемаль может потребовать опеку над Денизом. Однако Джихан уверенно заявляет матери, что ребенок принадлежит ему и Алье, так как Боран дал сыну его имя.

Шахин приходит в особняк, чтобы получить от Садакат объяснение – он знает, что она пыталась убить его отца, но не понимает причин. Внезапно Джихан становится на защиту матери, что вызывает ярость у Наре. В порыве гнева девушка берет пистолет и направляет его на Садакат, но брат вовремя останавливает ее, не давая выстрелить.

Эмоциональные моменты и неожиданные решения

Получив массу информации за один день, Джихан в состоянии алкогольного опьянения засыпает в комнате племянника. Этот момент становится одной из самых трогательных сцен серии – Алья, увидев его рядом с сыном, не сказала ни слова, лишь сняла обувь с ног мужа и спокойно наблюдала за ним.

Наутро Садакат решает избавиться от Зейнеп и выгоняет ее из дома. Однако оказывается, что люди Джихана уже уладили ситуацию. Семьи жениха и невесты собираются в особняке, и Джихан объявляет, что берет на себя все расходы по свадьбе. Алья понимает, что это – ее шанс сбежать. Она связывается с подругой в Нью-Йорке и сообщает, что скоро прибудет. Вечером она также делится планами с сыном, говоря, что они поедут к тете Джансу. Дениз соглашается, но только при условии, что дядя отправится с ними.

Борьба за свободу Каи и неожиданные разоблачения

Тем временем Джихан продолжает искать доказательства невиновности Каи, так как суд уже близко. Ему удается выяснить, что случайный курьер, оказавшийся на месте происшествия, снял видео, которое может помочь делу. После слежки за Махмудом и Демиром Джихан получает нужные доказательства.

На суде Зеррин дает показания против Каи, но запись помогает ему выйти на свободу. Вернувшись домой, он обвиняет Садакат в покушении на жизнь дяди, но та утверждает, что его предала именно Зеррин. Попытка Каи связаться с ней заканчивается отказом – Шахин строго предупреждает, чтобы он больше не пытался этого делать.

Тем временем Демир перевозит крупную партию оружия. Он намерен уничтожить Джихана и его семью, и теперь опасность нависает над всеми.

Попытка побега Альи и роковой выбор

Алья убеждает Джихана взять Дениза с собой на свадьбу Зейнеп, планируя сбежать прямо оттуда. Но когда на церемонии она узнает, что ее муж не просто арендовал жилье для молодоженов, а купил им дом, ее решение начинает колебаться.

Дополнительный удар по ее решимости наносят неожиданные таланты Джихана – его пение и игра на музыкальных инструментах трогают Алью. Однако, несмотря на сомнения, она все же берет сына и отправляется в аэропорт.

Джихан с людьми следует за ней, но не пытается остановить. Он дает Алье свободу выбора: либо уехать, либо остаться. В этот момент серия заканчивается, оставляя зрителей в напряжении. Однако, судя по всему, Алья и Дениз не покинут Мардин.

Эпизод пролетел быстро, удерживая зрителей в напряжении. Развитие событий, эмоциональные сцены и актерская игра сделали серию особенно запоминающейся. Решение Альи в аэропорту станет ключевым моментом, влияющим на всю дальнейшую историю героев.