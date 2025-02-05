Скандал вокруг смерти Яниса Тиммы: Анна Седокова дала неожиданный комментарий

Певица Анна Седокова впервые за долгое время прервала молчание и записала видеообращение к своим поклонникам. В нем она поблагодарила их за поддержку и поделилась переживаниями, которые испытывает после трагической смерти своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Фото: телеграм-канал Анны Седоковой is licensed under public domain Анна Седокова

«Я просто пыталась не упасть»

На опубликованных кадрах Анна выглядит заметно осунувшейся, ее голос полон боли. Она призналась, что проходит через один из самых сложных периодов в жизни.

«Сейчас вы свидетели самого сложного периода в моей жизни… Я каждый день пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали, не сдавались, даже когда сдалась я. Я вам очень благодарна… Пробую маленькими шагами идти вперед. Даже если я нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать», — поделилась артистка.

Обвинения и общественное давление

Напомним, что Янис Тимма ушел из жизни в декабре 2024 года, вскоре после дня рождения Анны Седоковой. Его внезапная смерть стала шоком для многих, но особенно тяжелым ударом она оказалась для певицы.

Сразу после трагедии в сети разгорелся скандал: хейтеры и даже некоторые близкие спортсмена обвинили Анну в случившемся. Началось расследование, в рамках которого певица уже давала показания следствию, однако официальные детали беседы не разглашаются.

Несмотря на травлю, Анна старается справляться с ситуацией и возвращаться к жизни. Поддержка поклонников, по ее словам, помогает ей не сдаваться.