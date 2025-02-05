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Любовный треугольник в "Клюквенном щербете": кого выберет Нурсема?

2:16
Кино

Сложный выбор Нурсемы

Неожиданный поворот в судьбе Нурсемы произошел после того, как Апо увидел ее в дружеских объятиях имама. Эта ситуация поставила Ильхами в сложное положение, и он, не желая рисковать репутацией, принимает решение ускорить события. Он сообщает отцу Нурсемы, что в скором времени намерен официально попросить ее руки.

Кадр из сериала "Клюквенный щербет"
Фото: сериал "Клюквенный щербет" is licensed under public domain
Кадр из сериала "Клюквенный щербет"

Фираз, отец Пембе, не скрывает своей привязанности к девушке. Он готов мириться с тем, что Нурсема не отвечает ему взаимностью, лишь бы уберечь ее от нежеланного брака. Его искренность трогает Нурсему, но у нее не остается времени на размышления — Ильхами вместе с отцом уже является в их дом с предложением руки и сердца.

Однако в самый неожиданный момент в комнату врывается Фираз и громко заявляет: «Стойте!». Для Пембе этот скандал становится настоящим позором: ее дочь не только дважды была замужем, но теперь и оказалась в центре любовного треугольника. Атмосфера в комнате накаляется, и никто из присутствующих, включая саму Нурсему, не выглядит счастливым от происходящего.

Новый виток отношений Апо и Ишил

Пока семейные драмы разворачиваются в одном доме, господин Апо вместе с Ишил отправляется в командировку. Однако эта рабочая поездка приобретает романтический оттенок — они идут в ресторан, проводят время вместе и будто заново знакомятся.

Такое поведение супруга вызывает беспокойство у Пембе. Она не скрывает своих подозрений, но Мери пытается ее убедить, что Ишил — всего лишь деловая партнерша. Однако тревога Пембе не утихает: похоже, она чувствует, что за этой дружбой может скрываться нечто большее.

Что ждет героев в новой серии?

В предстоящем эпизоде «Клюквенного щербета» судьба Фатиха отойдет на второй план. В центре внимания окажется Нурсема, вынужденная сделать непростой выбор. Но главная интрига — как поведет себя отец Ильхами, когда узнает о чувствах Фираза к Нурсеме? Сможет ли он принять этот факт или же устроит новый скандал?

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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