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Суна жива, а Сейран возвращается: что будет в 93 серии «Зимородка»?

2:35
Кино

Развитие событий в 93-м эпизоде

Создатели «Зимородка» представили анонс 93 серии, и, как многие предполагали, Суна оказалась живой. Более того, её уже выписали из больницы, и она успела встретиться с Абидином. Однако надежд на примирение между супругами нет — Суна чётко даёт понять мужу, что его прощение невозможно.

Кадр из сериала "Зимородок"
Фото: Кадр из сериала "Зимородок" is licensed under public domain
Кадр из сериала "Зимородок"

«Либо этот ребёнок будет жить со мной, а тебя считать мёртвым… Либо же я лучше умру, чем обреку его на такого отца», — заявляет она, после чего уходит. Это становится причиной очередного конфликта между Абидином и Караном.

Загадочная встреча Сейран

Тем временем Сейран проникает в особняк Корханов. Ифакат сообщает об этом Фериту и утверждает, что его бывшая жена планирует встретиться со старшей госпожой. Цель этой встречи остаётся загадкой, ведь справиться с Чичек в одиночку у Сейран явно не получится.

Интриги Халиса

Халис вновь передаёт Фериту кольцо господина, но их отношения остаются напряжёнными. Феро не понимает, почему его дед так легко уступил. Однако в действительности Халис Корхан продолжает свою игру, о которой известно лишь Дженгизу. В разговоре с ним Халис намекает: Ферит должен всё узнать, но пока «ещё не время». Постепенно отношения между Феро и Дженгизом начинают налаживаться. Именно Дженгиз становится тем, кому Ферит впервые раскрывает свои намерения: сначала он расскажет всё деду, а затем и Сейран.

Чичек в Ялы и страшное видение

Переезд Чичек в Ялы не принёс ей счастья. Она чувствует себя некомфортно, а её сыновья всё чаще ссорятся. Старшая госпожа догадывается, что Халис Корхан не мог так просто сдаться.

Однажды днём она видит тела своих сыновей на пороге особняка и в панике бросается к ним. В этот момент раздаётся голос Халиса: «Кем из сыновей ты готова пожертвовать?» Однако этот эпизод больше напоминает галлюцинации или страшный сон, чем реальное развитие событий.

Чего ожидать от новой серии?

Несмотря на интригующий тизер, ждать яркой и динамичной серии не стоит. С каждым эпизодом зрители всё меньше надеются на захватывающий сюжет, но зато снижается и уровень разочарования.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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