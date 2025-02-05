Единственная султанша, которая вышла замуж за евнуха? Правда и мифы

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Необычная судьба сестры султана

Гордая, холодная, властная и коварная — именно такой запомнили Шах-Хубан-султан поклонники сериала «Великолепный век». Появившись в третьем сезоне, эта героиня сразу же привлекла к себе внимание. Однако её реальная биография таит в себе ещё больше интригующих деталей, чем показано в экранизации.

Фото: Кадр из фильма "Великолепный век" is licensed under public domain Шах-Султан и Хюррем

Прибытие в столицу и начало борьбы

Шах-султан впервые появляется в 80-й серии сериала, когда приезжает в столицу по приглашению своей сестры Хатидже. Оставшись без поддержки матери, супруга Ибрагима-паши осознаёт, что в одиночку не сможет противостоять Хюррем и потому решает заручиться помощью влиятельной родственницы.

С первых же сцен становится понятно: Шах-Хубан сильно отличается от других женщин династии. Она умна, расчётлива и амбициозна, её уверенность и гордость выделяют её даже среди родных сестёр. Но за внешней стойкостью скрывается глубочайшее одиночество. Несмотря на статус и влияние, в её жизни не было настоящего счастья. Она была замужем за Лютфи-пашой, но не любила его. Единственной радостью оставалась её дочь — Эсмахан.

Противостояние с Хюррем и падение

Шах-султан вступает в борьбу с Хюррем, но так и не одерживает победу. Её брак с Лютфи-пашой завершается скандалом: после того как он поднял руку на представительницу династии, она приказала разорвать союз. Хотя жизнь ему сохранили, бывший муж Шах-султан был выслан в Диметоку.

Сама же госпожа оставалась в столице ещё некоторое время, однако вынуждена была покинуть дворец после ультиматума Михримах-султан. Дальнейшая судьба Шах-Хубан остаётся покрытой тайной.

Загадочное происхождение и спорные факты биографии

Традиционно считается, что Шах-султан родилась в 1509 году в Манисе. В сериале «Великолепный век» её матерью называют Хафсу-султан, однако историки Улучай и Имбер выдвигали другую версию: согласно их исследованиям, мать Шах-Хубан была наложница по имени Айше. В исторических записях её имя фигурирует в разных вариантах: Шах-и-Хубан, Кубан-султан, Девлет-султан, Шахи-султан, а также Шехзадешахи.

Брак с Лютфи-пашой и его печальный конец

Согласно исследованиям Улучая, в 1523 году 14-летняя дочь султана Селима Явуза вышла замуж за Лютфи-пашу, который был на 21 год её старше. В то время он занимал пост санджакбея, а впоследствии сделал успешную карьеру. В этом браке у Шах-султан родились две дочери — Эсмахан и Неслихан (в сериале последнюю не упомянули).

Однако семейная жизнь оказалась недолгой. В 1541 году супруги официально развелись после серьёзного конфликта. Лютфи-паша жестоко наказал женщину лёгкого поведения, а позже, во время ссоры, поднял руку на собственную жену. Шах-султан добилась расторжения брака, и Сулейман поддержал её решение, сослав бывшего зятя в Диметоку.

Разногласия историков

Интересно, что по некоторым данным Лютфи-паша имел больше детей, чем родила ему Шах-султан. Историки упоминают трёх его сыновей — Ахмеда, Абди и Махмуда. Исследователь Гёкбилгин предполагал, что Шах-султан вышла замуж за Лютфи-пашу значительно позже — в 1539 году, и успела родить лишь одну дочь. Он также утверждал, что у паши уже была жена до этого, но никаких сведений о первой супруге не сохранилось.

Таким образом, судьба Шах-Хубан остаётся окружённой тайнами и разногласиями среди исследователей.

Последние годы жизни и загадки второго брака

После развода с Лютфи-пашой Шах-султан некоторое время проживала в Манисе. Однако её дальнейшая судьба сложилась весьма необычно. Согласно суфийскому историку Хусейну Вассафу, с позволения шейха сунбулийского ордена Меркеза-эфенди она примкнула к числу его последователей. Внесённое ею щедрое пожертвование позволило построить домик за воротами Мевлевихане, где она и поселилась вместе с шейхом после заключения никяха.

Некоторые историки, однако, утверждают, что их союз носил исключительно духовный характер. Меркез-эфенди и его дервиши придерживались строгих принципов аскетизма, отвергая плотские утехи. Именно этот факт породил легенду о том, что вторым супругом Шах-султан был евнух.

Тайны потомков

О судьбе дочерей Шах-Хубан после её развода с Лютфи-пашой достоверных сведений практически нет. Согласно одним источникам, Неслихан стала супругой дервиша, другие же утверждают, что Эсмахан вышла замуж за шехзаде Мехмета, став невесткой Хюррем.

Сама Шах-султан скончалась в 1572 году, но её образ остался в истории как один из самых противоречивых.

Опасения Сулеймана и Валиде

Историк Данишменд писал, что Сулейман Великолепный и его мать Хафса-султан всегда опасались Шах-султан. Особенно сильным их беспокойство было в период, пока сын Селима Явуза не занял трон. Согласно хроникам, Хубан была любимой дочерью Явуза и с юности проявляла волевой, почти «мужской» характер. Недаром одно из её имен звучало как Шехзадешахи, что подчёркивало её силу и решительность.

Легенда, но не счастливая судьба

Как и многие представители Османской династии, Шах-султан уделяла значительное внимание благотворительности. Однако она действовала с расчётом: предпочитала делать редкие, но масштабные пожертвования, чтобы её имя не забывали.

Несмотря на власть, влияние и богатство, назвать её судьбу счастливой сложно. Личная жизнь Шах-Хубан сложилась неудачно, как и у её сестёр. Оставшись в истории как одна из самых могущественных султанш своего времени, она так и не обрела настоящего семейного счастья.