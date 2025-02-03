Новый взгляд на классику: какие культовые советские фильмы переснимут в 2025 году

Современные кинематографисты продолжают переосмысливать легендарные произведения советского кино. В этом году они займутся созданием новых версий сразу трех культовых лент.

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski mbgrfk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Съемки кино

Например, культовая работа Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", выпущенная в 1938-м, обретет новую интерпретацию под руководством Владимира Котта. Режиссер намерен сделать упор на политические аспекты и внедрить больше элементов военной драмы.

Кроме того, начнется работа над римейком "Судьба человека" — знаменитого фильма Сергея Бондарчука, вышедшего в 1959 году. Режиссером будет Андрей Звягинцев. Он планирует сохранить сюжет оригинала, но акцентировать внимание на психологических нюансах, передает Петербург2.

Не останется без внимания и советская сказка "Морозко", которую снял Александр Роу в 1964 году. Постановщик Валерий Филиппов собирается обновить сюжет этой картины и внести в него современные спецэффекты, что придаст фильму свежий вид.

Уточнения

«Моро́зко» — советский цветной музыкальный фильм-сказка, поставленный на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1964 году режиссёром Александром Роу по мотивам одноимённой русской народной сказки. Премьера фильма в СССР состоялась 24 марта 1965 года.

