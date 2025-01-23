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Фильм о легендарном вихорь-атамане Платове вышел на экраны

2:34
Кино

Фильм о культовой фигуре в истории всего честного казачества "7 фактов о Платове — великом вихорь-атамане" выпустил Благотворительный фонд имени Донского атамана М.И.Платова.

Атаман Платов
Фото: сайт Благотворительного фонда им. М.И.Платова
Атаман Платов

Этот великий воин и полководец принимал участие во всех войнах России конца XVIII — начала XIX века, рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

"Во время кампании 1812 года казаки Матвея Платова захватили у неприятеля около 70 тысяч пленных, 548 орудий и три десятка знамен. За это поэт Василий Жуковский назвал его "вождем невредимых" и "вихорь-атаманом", "летающим страхом в тыл врагам", — отметил он.

Платов также был выдающимся военным администратором. Он основал Новочеркасск в 1805 году, туда же и перенес столицу Всевеликого войска донского.

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев рассказал Pravda. Ru, что пример Матвея Платова может стать прекрасным образом для воспитания подрастающего поколения и в целом для казачьей молодежи.

"Платов по многим критериям является выдающимся воином, гражданином и казаком. Для казака важен образ и ценности служения. Воспроизведение в фильме подвигов великого казачьего и государственного деятеля Платова для использования их в воспитательном процессе само по себе является правильной идеей. Его пример может и будет этому способствовать", — заявил Кочубеев.

Он надеется, что эти непростые в геополитическом плане времена "родят" на нашей земле новых "Платовых", которые также возвеличат и прославят Отечество.

Кстати, над проектом работали профессиональные кинематографисты, журналисты и ведущие российские ученые, специалисты в области истории российского казачества и Отечественной войны 1812 года.

А география съёмок была по-настоящему широкая. Они проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Советске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске и станице Старочеркасской, в Краснодарском и Ставропольском краях а также в Башкирии и Крыму.

Добавим, что проект поддержало Всероссийское казачье общество.

Уточнения

Матве́й Ива́нович Пла́тов атаман Донского казачьего войска (с 1801), генерал от кавалерии (1809), который принимал участие во всех войнах Российской империи конца XVIII — начала XIX века. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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