Роберт Паттинсон рассказал, что чувствует после рождения дочери

Главный герой фильма "Сумерки", 38-летний Роберт Паттинсон, рассказал о впечатлениях после того, как он стал отцом.
Актер дал редкий комментарий по поводу своей дочери. Она родилась весной 2024 года.
Паттинсон заявил, что его дочь не пахнет, как другие дети.
"Я помню, как люди говорили, как им нравится запах младенцев, но я думал, что они просто чувствуют запах детской присыпки. Но потом у меня родился ребенок, и я подумал: "Она пахнет потрясающе". В этом что-то есть, я могу ее узнать. Она не пахнет, как другие дети", — цитирует актёра Vogue.
Напомним, что Паттинсон в июне 2024 года сыграл свадьбу с певицей Сьюки Уотерхаус.
Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — английский актер.
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