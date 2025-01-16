Американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в 78 лет

Американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом пишет Variety.

Ранее стало известно, что у известного кинорежиссёра и автора культового сериала "Твин-Пикс" нашли эмфизему.

В августе прошлого года Линч рассказывал о том, что ему поставили диагноз эмфизема легких — из-за него режиссер больше не мог снимать кино прямо на площадке. Однако Линч продолжал работать в удаленно.

О смерти режиссёра сообщила его семья:

Напомним, что Дэвид Линч — обладатель "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019), "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, а также почётного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Его три раза номинировали на "Оскар" как лучшего режиссёра.