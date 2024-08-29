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5,4 млрд рублей: летние сборы российских кинотеатров побили трёхлетний рекорд за счёт отечественного кино

Кассовые сборы российского кинопроката за два летних месяца достигли 5,4 млрд рублей
Кино

Выручка отечественных кинотеатров за два летних месяца составила 5,4 млрд рублей, что стало рекордным показателем за последние три года. Главный редактор портала о культуре Ревизор. ру Денис Кирис в эксклюзивном интервью NewsInfo заявил, что уход с больших экранов голливудской и европейской кинопродукции оказался полезным для отечественного проката.

Кассовые сборы российского кинопроката за два летних месяца достигли 5,4 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia.org by AKfounder, CC BY-SA 4.0

"Переформатирование кинорынка в России, видимо, пошло всё-таки в плюс. Почему это получилось, чем это вызвано: грамотный репертуар либо иные какие-то причины? Я считаю, что это естественный процесс, потому что ушла конкуренция, достаточно мощная такая конкуренция. Соответственно, пошло отечественное, то есть люди же хотят всё равно развлекаться, смотреть", — говорит эксперт.

По данным Минкульта, в этом году кинотеатры посетили 16,3 млн зрителей. Молодежь среди них составила 66%. Это произошло, в том числе благодаря репертуару, который включает в себя в основном сказки и фильмы для семейного просмотра. Хотя есть над чем работать, потому что такие жанры как фэнтези, драма, историческое кино, всё ещё снимаются достаточно мало.

"Важна системность. В советский период у нас была развита системность, правильно же, сеть широкая кинотеатров и показов, Госкино, деньги другие, всё. Советский союз рухнул — началась другая эра. Она пока, мне кажется, в таком очень сложном состоянии всё равно, тяжело ей выживать, потому что нет системности. Сейчас идёт поиск", — рассуждает Денис Кирис.

Когда в репертуаре отечественных кинотеатров не осталось голливудских и европейских фильмов, заменить их было непросто. Однако в прошлом году ситуация улучшилась, и зрители увидели, что российские фильмы действительно достойны внимания. Они радуют как любителей художественного кино, так и тех, кто ценит кассовые сборы. Судя по планам на будущее, перспективы у нашего кинематографа весьма обнадеживающие.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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