Второй сезон "Дома дракона" шокировал фанатов: все подробности без спойлеров

Почему второй сезон "Дома дракона" стал сенсацией года

3:35 Your browser does not support the audio element. Кино

На HBO завершился второй сезон фэнтези-сериала "Дом дракона". В России финальные серии скоро появятся на таких платформах, как "Амедиатека", Кинопоиск иOkko.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Screen Culture, PDM

Если бы в Вестеросе был свой "Бюллетень учёных-атомщиков", местные эксперты, вероятно, передвинули бы Часы Судного дня к полуночи. Хотя с момента выхода первого сезона "Дома дракона" прошло чуть меньше двух лет, в Семи королевствах пролилось немало крови. Однако настроение финала остается прежним: континент стоит на пороге жестокой гражданской войны за Железный трон.

HBO во втором сезоне, похоже, решила двигаться одновременно смело и сдержанно, расходуя накопленное доверие зрителей, но при этом предлагая им умеренное вознаграждение. Последние восемь серий под руководством шоураннера Райана Кондала углубили конфликт между "черными" и "зелеными", приводя баланс сил к еще более тонкому состоянию. Проще говоря, сезон сосредоточился на второстепенных сюжетах.

Прошлый сезон "Дома дракона" часто сравнивали с его основным конкурентом — "Властелин колец: Кольца власти" на Amazon, который шел одновременно. Однако теперь эти два проекта развели по времени: второй сезон "Колец" выйдет только в конце августа, когда обсуждения "Драконов" стихнут. На этот раз новый сезон популярного шоу конкурирует лишь с самим собой.

Два года назад сериал набирал темп постепенно, но вторая половина сезона прошла уверенно, а финал был впечатляющим. Во втором сезоне траектория изменилась: "Дом дракона" захватывает внимание в четвертом эпизоде (и особенно в сцене из седьмого), а остальное время поддерживает напряжение, не раздувая его.

Укороченный на две серии сезон оставил за кадром немало событий. В некоторых случаях недосказанность добавляла драматизма, как в эпизоде с битвой между Бракенами и Блэквудами ("Горящая мельница"), но иногда это выглядело скорее небрежно, как в ситуации с упомянутым лишь на словах спасением Морского Змея, которое осталось за кадром между сезонами.

За последние полтора месяца сериал подарил несколько запоминающихся моментов. Герой Мэтта Смита большую часть времени пребывал словно в мистическом сериале Майка Флэнагана, где его персонаж попеременно галлюцинировал и пытался восстановить заброшенное имущество. Настоящим любимцем интернета стал пес-крысолов из первой серии — за его судьбой следили несколько эпизодов, после чего он пропал (и, хочется верить, это к лучшему). В сериале были и внезапные смерти, и неожиданные поцелуи, и целая новая банда драконов. Жаловаться на такой сезон сложно — даже у другого популярного шоу "Медведь" был "филлерный" сезон, но все равно он оставил сильное впечатление.

Два года назад зрители надеялись на новую главную тему от композитора Рамина Джавади, но их ожидания не оправдались: несмотря на изменения в заставке (теперь это плетущийся гобелен), звучит все та же музыка из "Игры престолов". Если уж так, хочется, чтобы ей соответствовало и всё остальное. Мелодия Джавади пронизана духом дороги и движения, ведь она была создана буквально в пути. Возможно, "Дому дракона" пора перестать топтаться на одном месте и начать двигаться вперед.

Уточнения

«Дом Драко́на» (англ. House of the Dragon) — американский фэнтезийный драматический телесериал, созданный Джорджем Р. Р. Мартином и Райаном Кондалом для телеканала HBO. Приквел «Игры престолов» и второй сериал во франшизе «Песнь льда и огня».