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"Форрест Гамп": трогательная философская притча, покорившая сердца миллионов

Неувядающая слава "Форреста Гампа": почему этот фильм стал классикой кино
2:02
Кино

Фильм "Форрест Гамп" 1994 года по праву считается одним из самых знаковых и любимых зрителями кинопроизведений. Режиссёр Роберт Земекис создал настоящий шедевр, покоряющий глубиной идей и непередаваемым очарованием главного героя.

Неувядающая слава "Форреста Гампа": почему этот фильм стал классикой кино
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 4.0

В центре сюжета — Форрест Гамп, человек с низким интеллектом, который становится невольным свидетелем и участником важнейших событий второй половины ХХ века в США. От войны во Вьетнаме до "Битвы при Шэньке", от движения за гражданские права до Уотергейтского скандала — Форрест оказывается в самой гуще знаковых моментов истории.

При этом Форрест — вовсе не герой-супермен, а обычный человек с ограниченными умственными способностями. Но именно в этом и заключается уникальность его образа, созданного великолепным Томом Хэнксом. Форрест смотрит на мир незашоренным взглядом ребенка, не обремененного предрассудками взрослых. Его чистота, искренность и неизменная доброта заставляют сопереживать этому удивительному персонажу.

Фильм поражает зрителя не только яркими историческими декорациями и меткими культурными отсылками. Главное его достоинство — глубокая философия и трогательная человеческая история. "Форрест Гамп" заставляет задуматься о смысле жизни, о том, что значит быть человеком, о ценности простых человеческих качеств.

Финал картины, полный надежды и светлой грусти, производит неизгладимое впечатление. Он словно напоминает нам о том, что в этом мире есть место для чуда, для любви и для торжества человеческого духа.

"Форрест Гамп" — это фильм, который стоит увидеть каждому. Эта лента трогает за душу, заставляет смеяться и плакать. Она дарит ощущение света и веры в лучшее. Это кинематографическая жемчужина, которую невозможно забыть.

Уточнения

«Фо́ррест Гамп» (англ. Forrest Gump) — комедийная драма 1994 года, девятый полнометражный фильм режиссёра Роберта Земекиса. Поставлен по одноимённому роману Уинстона Грума (1986), вышел на экраны 6 июля 1994 года. Наиболее успешный фильм режиссёра как среди зрителей (первое место по сборам), так и среди критиков и профессиональных кинематографистов (38 наград по всему миру, включая 6 премий «Оскар»).

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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