Поклонник предложил Саше Бортич продать яйцеклетки для ЭКО

Саша Бортич получила странное предложение от поклонника

0:37 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Саша Бортич поделилась на своей странице в соцсетях необычной историей: один из её поклонников обратился к ней с просьбой продать свои яйцеклетки для последующего оплодотворения.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Саши Бортич @bortich

57-летний мужчина, желающий завести третьего ребёнка, написал актрисе письмо, в котором указал, что ему нужно шесть яйцеклеток, чтобы повысить шансы на успешную беременность через процедуру ЭКО.

Бортич опубликовала это письмо в своём блоге, вызвав тем самым удивление и обсуждение среди своих подписчиков.

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