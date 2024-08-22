Поклонник предложил Саше Бортич продать яйцеклетки для ЭКО

Актриса Саша Бортич поделилась на своей странице в соцсетях необычной историей: один из её поклонников обратился к ней с просьбой продать свои яйцеклетки для последующего оплодотворения.
57-летний мужчина, желающий завести третьего ребёнка, написал актрисе письмо, в котором указал, что ему нужно шесть яйцеклеток, чтобы повысить шансы на успешную беременность через процедуру ЭКО.
Бортич опубликовала это письмо в своём блоге, вызвав тем самым удивление и обсуждение среди своих подписчиков.
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