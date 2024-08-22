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Стала известна дата выхода фильма о юном матросе, который спас более 300 человек

Спас более 300 человек: фильм "9 секунд" о подвиге матроса выйдет 26 сентября
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Кино

Фильм "9 секунд" о подвиге 19-летнего матроса выйдет в российский прокат 26 сентября. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинопрокатной компании "Каропрокат".

Спас более 300 человек: фильм "9 секунд" о подвиге матроса выйдет 26 сентября
Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, CC BY-SA 2.0

В качестве режиссёра выступил Олег Штром, а главную роль исполнил Бато Шойнжонов ("Серебряные коньки"). Кроме него в картине приняли участие Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский и Олег Бабуев. При этом создатели фильма подчеркнули, что в Забайкальском крае, в котором родился Алдар Цыденжапов, с уважением отнеслись к съёмкам проекта.

Картина основана на реальных событиях. В 2010 году 19-летний матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов спас 348 членов экипажа боевого корабля "Быстрый".

Уточнения

Оле́г Ники́тич Штром (р. 21 июня 1967 года, Одинцово) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Алда́р Ба́торович Цыденжа́пов (бур. Сэдэнжабов Баатарай Алдар; 4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского Флота России, погибший во время несения службы на эсминце "Быстрый". Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Герой Российской Федерации (16.11.2010, посмертно).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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