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Актёр МакКеллен рассказал, что спасло его от большего числа травм после падения со сцены

Актёр МакКеллен заявил, что благодарен "толстому костюму" за спасение
0:53
Кино

Актёр Иэн МакКеллен поблагодарил "толстый костюм" за предотвращение вероятных травм, которые он мог бы получить после падения со сцены. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter”.

Актёр МакКеллен заявил, что благодарен "толстому костюму" за спасение
Фото: flickr.com by S Pakhrin, CC BY 2.0

По словам звезды "Властелина колец", одежда спасла его "рёбра и другие суставы".

"Это спасло мои рёбра и другие суставы. Так что мне действительно сильно повезло", — заявил 85-летний актёр.

Исполнитель роли Гэндальфа добавил, что ещё до конца не восстановился после инцидента в театре. Сейчас он носит бандаж на шее и запястье.

Напомним, что Иэна МакКеллена госпитализировали после падения со сцены во время спектакля в театре Лондона. Это произошло в июне 2024 года. Тогда всех зрителей вывели из зала, а другие постановки с участием актёра отменили.

Уточнения

Сэр И́эн Мю́ррей Макке́ллен (англ. Ian Murray McKellen; род. 25 мая 1939, Бернли, Ланкашир, Англия, Великобритания) — британский актёр. Получил широкое признание как мастер шекспировского репертуара, после чего снискал мировую славу благодаря участию в крупнобюджетных международных кинопроектах (мутант Магнето в серии фильмов "Люди Икс", чародей Гэндальф в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит").

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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