Netflix снимет сериал о бывшей звезде "Spice Girls"

О певице Виктории Бекхэм снимут документальный сериал

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Компания "Netflix" создаст документальный сериал о певице Виктории Бекхэм. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

Известно, что в ленте примет участие сама бывшая звезда "Spice Girls", а также её друзья, коллеги и члены семьи. В картине покажут путь знаменитости от музыкальной карьеры в 90-е годы до работы в индустрии моды. При этом создатели сериала отметили, что сейчас Виктория Бекхэм "находится на пути к созданию модной империи". По их словам, благодаря ленте поклонники смогут узнать её предысторию. Название проекта пока не сообщается.

Ранее Pravda.Ru писала, что актриса Мария Кожевникова хотела быть похожей на участниц "Spice Girls".

Уточнения

Викто́рия Кэ́ролайн Бе́кхэм, в девичестве — Адамс (англ. Adams; род. 17 апреля 1974, Харлоу, Эссекс, Великобритания) — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница.