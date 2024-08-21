Тодд Филлипс заявил, что больше не будет снимать фильмы о Джокере, а сосредоточится на комедиях

Режиссёр Тодд Филлипс не планирует снимать третью часть "Джокера"

0:56 Your browser does not support the audio element. Кино

Американский режиссёр Тодд Филлипс в интервью Variety сообщил, что завершил историю Артура Флека, известного как Джокер, в исполнении Хоакина Феникса.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

Он отметил, что создание двух фильмов о Джокере было увлекательным опытом, своего рода игрой в песочнице, но он считает, что сказал всё, что хотел.

Филлипс также добавил, что намерен вернуться к созданию комедий, так как, по его мнению, люди сейчас особенно нуждаются в смехе. Однако редактор портала World of Reel скептически отнёсся к этому заявлению, считая, что успех второго "Джокера" будет настолько велик, что студия Warner Bros. попытается уговорить Филлипса снять третью часть.

Премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдёт с 28 августа по 4 сентября.

Уточнения

Тодд Фи́ллипс (англ. Todd Phillips; первоначальная фамилия — Банзл (англ. Bunzl), род. 20 декабря 1970, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Наиболее известен по фильмам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Джокер» и «Борат».

Хоаки́н Рафаэ́ль Фе́никс (исп. Joaquin Rafael Phoenix, англ. Joaquin Raphael Phoenix, МФА: [hwɑːˈkiːn ˈfiːnɪks]; род. 28 октября 1974, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) — американский актёр. Наиболее известен своей ролью А́ртура Флека в фильме «Джокер», за роль которого он получил премию Оскар. Младший брат актёра Ривера Феникса и брат актрисы Саммер Феникс.

Джо́кер (c англ Joker — шутник, балагур) — суперзлодей DC Comics, главный и заклятый враг супергероя Бэтмена. Джокер носит фиолетовый костюм и сражается при помощи предметов, которые стилизованы под реквизит клоуна. Считается одним из величайших персонажей и злодеев комиксов, популярность которого позволила ему появиться во всевозможных продуктах массовой культуры.

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