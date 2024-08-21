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На съёмочной площадке нового фильма "Ворон" отказались от огнестрельного оружия из-за прошлых трагедий в киноиндустрии

На съёмочной площадке нового "Ворона" исключили применение огнестрельного оружия
1:13
Кино

Режиссёр Руперт Сандерс принял принципиальное решение полностью отказаться от использования настоящего огнестрельного оружия на съёмочной площадке в новой версии фильма "Ворон".

На съёмочной площадке нового "Ворона" исключили применение огнестрельного оружия
Фото: vk.com by Geeks Empire, PDM

Это решение связано с трагическими инцидентами, произошедшими в прошлом, такими как гибель Брэндона Ли в 1994 году и оператора Галины Хатчинс в 2021 году на съёмках вестерна "Раст".

Сандерс подчеркнул, что безопасность команды всегда была для него приоритетом. В ходе съёмок, начавшихся в 2022 году, он использовал исключительно безопасные страйкбольные приводы и их имитации, не способные нанести вред, сообщает издание Variety.

Для достижения эффекта огнестрельного оружия были применены визуальные эффекты, такие как добавление вспышек, дыма и гильз. Несмотря на ограниченный бюджет, режиссёр считает, что эти меры оправданы, так как они обеспечили безопасность и комфорт участников проекта.

Премьера фильма "Ворон" в России назначена на 22 августа 2024 года.

Уточнения

«Во́рон» (англ The Crow) — американский готический супергеройский фильм 1994 года, снятый Алексом Пройасом по сценарию Дэвида Дж. Шоу и Джона Ширли. В нём сыграл последнюю роль в кино Брэндон Ли. Фильм основан на одноимённом комиксе Джеймса О’Барра. Во время съёмок исполнитель главной роли Ли был смертельно ранен. Поскольку он закончил большинство своих сцен перед смертью, фильм был завершен за счет переписывания сценария, использования дублера и цифровых эффектов. «Ворон» посвящен Брэндону Ли и его невесте Элизе Хаттон.

Руперт Майлз Сандерс (англ. Rupert Sanders, род. 16 марта 1971, Вестминстер, Лондон, Англия) — британский кинорежиссёр. Он снял фильмы "Белоснежка и Охотник" (2012) и "Призрак в доспехах" (2017). В 2021 году, он снял пилотный эпизод научно-фантастического сериала "Основание" для Apple TV+.

Огнестре́льное ору́жие — оружие дальнего и ближнего боя, в котором для разгона и выбрасывания снаряда (мины, пули) из канала ствола используется сила давления газов, образующихся при сгорании топливо-окислительных горючих смесей, как правило, пороха.

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"Ворон" (2024) | Дебютный трейлер
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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