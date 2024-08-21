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Дженнифер Лопес приняла решение о разводе из-за бездействия Бена Аффлека

Названа истинная причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
0:48
Кино

Дженнифер Лопес приняла решение подать на развод с Беном Аффлеком, что вызвало бурю обсуждений среди поклонников.

Названа истинная причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Фото: YouTube канал Entertainment world by Скриншот видео YouTube канала Entertainment world, PDM

Источники из окружения певицы и актрисы сообщают, что Лопес глубоко разочарована и опечалена, поскольку Аффлек не проявил должного интереса и ответственности для продолжения их брака.

Она приняла решение взять ситуацию под контроль и больше не ждать перемен, которых так и не произошло. Лопес попыталась наладить отношения, но усилия не принесли желаемого результата, что привело к этому болезненному шагу.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Дженнифер подчёркивает, что дети остаются для неё главным приоритетом. Оба супруга пока воздерживаются от официальных заявлений о разводе.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар»: за оригинальный сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг» (совместно с Мэттом Деймоном) и за продюсирование фильма «Операция „Арго“» (совместно с Джорджем Клуни и Грантом Хесловом). Также был неоднократным лауреатом антипремии «Золотая малина».

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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