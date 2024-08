Коллега Блейк Лайвли по фильму "Всё закончится на нас" осудил медиакампанию против актрисы

Коллега Блейк Лайвли защитил актрису от хейтеров

Актёр Брэндон Скленар, коллега Блейк Лайвли по фильму "Всё закончится на нас", выступил с публичным обращением к хейтерам актрисы, призывая прекратить травлю.

Фото: vk.com by Имена | Издательство Эксмо, PDM

Он опубликовал это заявление в своих социальных сетях, подчёркивая, что развернувшаяся негативная медиакампания наносит ущерб не только Лайвли, но и писательнице Коллин Гувер, автору книги, на основе которой снят фильм, и другим женщинам из актёрского состава.

Скленар выразил сожаление по поводу объёма негатива, циркулирующего в интернете, отметив, что независимо от того, что могло произойти за кулисами, это не должно умалять значимости идей, заложенных в фильме. В своем заявлении он обошелся без упоминания Лайвли и её конфликта с режиссёром Джастином Балдони.

Лайвли подверглась критике со стороны поклонников за то, что во время промо-тура фильма она скрывала, что сюжет связан с темой домашнего насилия, и вместо этого призывала одеваться в костюмы с цветочным принтом, что создавало ощущение, что фильм — это романтическая комедия.

Скленар также заверил, что все участники проекта прекрасно понимали серьёзность истории, которую они рассказывали. Помимо этого, журналисты в последнее время начали упрекать Лайвли за неэтичное поведение в интервью, которые она давала на протяжении разных лет.

Уточнения

Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), урождённая Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель. Наиболее известна благодаря роли Серены ван дер Вудсен в телесериале «Сплетница» (2007—2012), и ролям в фильмах «Век Адалин» (2015), «Отмель» (2016) и «Простая просьба» (2018).

Брэндон Скленар (англ. Brandon Sklenar; род. 29 января 1991, Нью-Джерси) — американский актёр, наиболее известный благодаря ролям в фильмах «Мидуэй», «Мэпплторп», «Власть» и «Всё закончится с нами» и роли Спенсера Даттона в сериале «1923».

«Всё зако́нчится на на́с» (англ It Ends with Us) — американский романтический фильм режиссёра Джастина Бальдони по сценарию Кристи Холл, основанный на одноименном романе (2016) Коллин Гувер. В главных ролях Блейк Лайвли, Джастин Бальдони и Брэндон Скленар

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.

Все закончится на нас | Официальный трейлер