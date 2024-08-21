Коллега Блейк Лайвли по фильму "Всё закончится на нас" осудил медиакампанию против актрисы

Актёр Брэндон Скленар, коллега Блейк Лайвли по фильму "Всё закончится на нас", выступил с публичным обращением к хейтерам актрисы, призывая прекратить травлю.
Он опубликовал это заявление в своих социальных сетях, подчёркивая, что развернувшаяся негативная медиакампания наносит ущерб не только Лайвли, но и писательнице Коллин Гувер, автору книги, на основе которой снят фильм, и другим женщинам из актёрского состава.
Скленар выразил сожаление по поводу объёма негатива, циркулирующего в интернете, отметив, что независимо от того, что могло произойти за кулисами, это не должно умалять значимости идей, заложенных в фильме. В своем заявлении он обошелся без упоминания Лайвли и её конфликта с режиссёром Джастином Балдони.
Лайвли подверглась критике со стороны поклонников за то, что во время промо-тура фильма она скрывала, что сюжет связан с темой домашнего насилия, и вместо этого призывала одеваться в костюмы с цветочным принтом, что создавало ощущение, что фильм — это романтическая комедия.
Скленар также заверил, что все участники проекта прекрасно понимали серьёзность истории, которую они рассказывали. Помимо этого, журналисты в последнее время начали упрекать Лайвли за неэтичное поведение в интервью, которые она давала на протяжении разных лет.
Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), урождённая Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель. Наиболее известна благодаря роли Серены ван дер Вудсен в телесериале «Сплетница» (2007—2012), и ролям в фильмах «Век Адалин» (2015), «Отмель» (2016) и «Простая просьба» (2018).
Брэндон Скленар (англ. Brandon Sklenar; род. 29 января 1991, Нью-Джерси) — американский актёр, наиболее известный благодаря ролям в фильмах «Мидуэй», «Мэпплторп», «Власть» и «Всё закончится с нами» и роли Спенсера Даттона в сериале «1923».
«Всё зако́нчится на на́с» (англ It Ends with Us) — американский романтический фильм режиссёра Джастина Бальдони по сценарию Кристи Холл, основанный на одноименном романе (2016) Коллин Гувер. В главных ролях Блейк Лайвли, Джастин Бальдони и Брэндон Скленар
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