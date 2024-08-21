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Триллеры вне зависимости от настроения и погоды: почему россияне любят напряжённые сюжеты

Мистика против криминала: какие триллеры предпочитают россияне
1:12
Кино

Большинство россиян (60%) предпочитают триллеры из-за их напряжённого и интригующего сюжета, а социальные темы и экшен-сцены интересуют лишь 2% и 4% соответственно. Эти данные были собраны аналитиками медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-кинотеатра Okko, которые провели опрос среди зрителей.

Мистика против криминала: какие триллеры предпочитают россияне
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По результатам исследования, 25% россиян любят разгадывать загадки вместе с героями триллеров, а 84% утверждают, что погода не влияет на их желание смотреть фильмы этого жанра. Для 16% важно смотреть триллеры в хорошем настроении, в то время как 76% респондентов обращаются к такому контенту независимо от своего эмоционального состояния.

Мистические сюжеты являются самыми популярными среди зрителей — их предпочитают 40% опрошенных, а криминальные триллеры и истории о маньяках выбирают 34% и 26% соответственно. Эти предпочтения показывают, что россияне ценят остросюжетные истории, которые заставляют их задуматься и испытывать сильные эмоции.

Уточнения

Три́ллер (от англ. thrill «трепет, волнение») — жанр произведений литературы и кино, нацеленный вызвать у зрителя или читателя чувства тревожного ожидания («саспенса»), волнения или страха. Жанр не имеет чётких границ, элементы триллера присутствуют во многих произведениях других жанров. В кинематографе к триллерам зачастую относят детективные и шпионские фильмы, фильмы ужасов, приключенческие фильмы, а также боевики.

Сюже́т (фр. sujet, от лат. subiectum — «предмет») в литературе, драматургии, театре, кино, комиксах, играх — ряд событий (последовательность сцен, актов), происходящих в художественном произведении (на сцене театра) и выстроенных для читателя (зрителя, игрока) по определённым правилам демонстрации.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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