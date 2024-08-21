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Начало новой эры: завершены съёмки фильма "28 лет спустя" с Киллианом Мерфи в главной роли

Завершены съёмки первого фильма новой трилогии "28 лет спустя"
1:06
Кино

Продюсеры Алекс Гарланд и Эндрю Макдональд на Эдинбургском кинофестивале объявили, что съёмки фильма "28 лет спустя" завершены.

Завершены съёмки первого фильма новой трилогии "28 лет спустя"
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja, CC BY-SA 3.0

Этот проект станет началом новой трилогии, продолжающей известные апокалиптические триллеры "28 дней спустя" и "28 недель спустя". Выход картины запланирован на 2025 год, и её бюджет оценивается в 75 миллионов долларов.

Макдональд также подтвердил, что режиссёр и сценарист Дэнни Бойл вернулся к проекту, а работа над второй частью трилогии уже начнётся на следующий день после интервью. В дальнейшем планируется создание и третьего фильма.

Главные роли в "28 лет спустя" исполнили такие известные актёры, как Киллиан Мерфи, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джоди Комер и Джек ОʼКоннелл. Новая трилогия обещает развить и углубить историю апокалипсиса, начатую в предыдущих фильмах.

Уточнения

Ки́ллиан Ме́рфи (англ. Cillian Murphy; род. 25 мая 1976) — ирландский актёр, обладатель премии «Оскар» (2024). Дебютировал в театре в 1996 году в пьесе Энда Уолша «Дискосвиньи» и в одноименной экранизации 2001 года.

«28 дней спустя» (англ. 28 Days Later) — британский постапокалиптический фильм ужасов режиссёра Дэнни Бойла по сценарию Алекса Гарленда. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи, во второстепенных ролях снялись Наоми Харрис, Кристофер Экклстон, Ноа Хантли, Меган Бёрнс и Брендан Глисон.

Трило́гия (через фр. trilogie, от греч. trilogia, от tri — «три» и logos — «слово, рассказ») — совокупность трёх произведений искусства или науки, объединённых преемственностью сюжета, либо общей идеей. Первоначально в греческой литературе — три трагедии, объединённые в одно целое единством фабулы или идейного содержания. Трилогии встречаются в литературе (в том числе в научной литературе и художественной литературе), киноискусстве, изобразительном искусстве, музыке, а также в компьютерных играх.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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