Актёра Майкла Мэдсена задержали за домашнее насилие

Звезду "Бешеных псов" обвинили в домашнем насилии над супругой

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Американского актера Майкла Мэдсена арестовали за домашнее насилие, сообщает Variety.

Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

66-летний актер, известный по фильмам Квентина Тарантино, был задержан за нанесение побоев своей жене, Де Анне Мэдсен.

Представитель актёра прокомментировал ситуацию, отметив, что это было "разногласие между супругами", и выразил надежду на благоприятное разрешение конфликта.

Мэдсена освободили из-под стражи после уплаты залога в размере 20 тысяч долларов.

Ранее актриса и фотомодель Блейк Лайвли столкнулась с критикой за якобы романтизацию домашнего насилия в промо-кампании фильма "Все закончится с нами", где она сыграла одну из главных ролей.

Майкл Мэдсен начал свою актерскую карьеру в конце 1980-х и сыграл в десятках американских фильмов, включая знаменитые "Бешеные псы" и "Убить Билла".

Уточнения

Дома́шнее наси́лие также семе́йно-бытово́е наси́лие — насилие или дурное обращение одного человека по отношению к другому, совершаемое в домашних условиях, например, в браке или сожительстве. Также может включать насилие в отношении детей, родителей или пожилых людей. Домашнее насилие может быть названо насилием со стороны интимного партнёра, если совершается супругом или партнёром, состоящим в интимных отношениях, против другого супруга или партнёра.

Супру́г — мужчина по отношению к женщине, состоящей с ним в браке, то есть к жене.