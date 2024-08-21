Российский продюсер Владимир Киселев поделился уникальными фото со ставшим ему товарищем Аленом Делоном

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Конец прошлой недели ознаменовался для всех поклонников кинематографа печальной новостью: не стало легенды французского кино, одного из самых красивых мужчин XX века Алена Делона.

Фото: Фото из личного архива Владимира Киселева

88-летний артист казался вечным, и его кончина стала настоящим ударом для миллионов людей.

Примечательно, что к России артист испытывал особенно нежные чувства. В последние годы Ален Делон не раз бывал в нашей стране, даже снялся в одном из эпизодов кинокартины "Мамы".

Он ценил русское гостеприимство и с радостью принимал участие в культурных мероприятиях. С 2010 по 2017 год Ален Делон по приглашению известного музыкального продюсера и создателя знаковой рок-группы "Земляне" Владимира Киселева и его супруги Елены Север участвовал в творческих и благотворительных вечерах.

В 2010 году возглавляемый четой Киселевых Фонд "Федерация" организовал благотворительный вечер, в котором помимо Алена Делона и мировых звёзд принял участие и Владимир Путин, лично исполнивший композицию на фортепиано. Собранные на мероприятии средства Ален Делон лично передал на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

В 2017 году звезда французского кино стал также почетным гостем крупнейшего в Восточной Европе международного фестиваля поп-музыки "Белые ночи Санкт-Петербурга", организованного Владимиром Киселевым. Это событие стало для Делона ценным опытом знакомства с русской музыкальной культурой.

Для людей, знавших Алена Делона лично, это знакомство было особенно ценным, ведь артист стал настоящим символом эпохи.

Уточнения

Алéн Фабьéн Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Центр — Долина Луары, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. Наибольшую известность приобрёл после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964), номинант на «Золотой глобус» в категории «Лучший дебютант». Обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984). Офицер ордена Почётного легиона. Его имя в массовом сознании стало нарицательным. == Литература == Брагинский А. В. Ален Делон. — ЭКСМО, 2003. — ISBN 5-699-02279-1. Наумова Ю. Ален Делон. — 2001. — ISBN 5-224-00782-8. Райн А. Цондергельд. Ален Делон. — Панорама, 1996. — ISBN 5-85220-507-9.

Влади́мир Влади́мирович Киселёв (род. 10 июля 1952) — советский и российский бизнесмен, музыкант, музыкальный продюсер, барабанщик и художественный руководитель рок-группы «Земляне».