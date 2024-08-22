Лопес приняла решение развестись с Аффлеком

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Согласно источникам из окружения Дженнифер Лопес, она решила подать на развод с Беном Аффлеком из-за его безразличия к сохранению брака, сообщает Kinonews.

Фото: www.flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Дженнифер "очень разочарована и опечалена, но Бен не проявил никакой <…>заинтересованности в том, чтобы их брак продолжался. Дошло до того, что ей просто нужно самой позаботиться о себе".

Она устала ждать, когда он изменится, и решила "восстановить контроль над своей жизнью". Лопес много сил вложила в попытки сохранить брак, но в итоге её сердце оказалось разбито.

Сейчас для неё главным приоритетом остаются дети.

Оба супруга пока не делали официальных заявлений о разводе.

Уточнения

Брак — семейная связь между людьми.

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами. От развода следует отличать признание брака недействительным в судебном порядке и прекращение брака ввиду кончины одного из супругов.

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар»: за оригинальный сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг» (совместно с Мэттом Деймоном) и за продюсирование фильма «Операция „Арго“» (совместно с Джорджем Клуни и Грантом Хесловом). Также был неоднократным лауреатом антипремии «Золотая малина».