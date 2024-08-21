Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Товарооборот Японии и России снизился на 32,47%
Юрист посоветовала отозвать согласие на электронную регистрацию сделок с недвижимостью
Дрон доставил медикаменты альпинистам на Эльбрусе
ABC News: шесть пассажиров суперъяхты пропали без вести у берегов Италии
Отдых с четвероногим другом: плюсы и минусы поездки с собакой на море
США и страны ЕС хотят положить конец урановой зависимости от России и Казахстана
Exists анонсировал генеративную ИИ-платформу для разработки 3D-игр
Сбитый лось обошёлся страховой компании в 80 тысяч рублей
"Союзмультфильм" выпустит книгу с интервью легенд анимационного кино

В сиквеле "Терминатора" нашли киноляп в сцене сражения киборга и Т-1000

В фильме "Терминатор 2: Судный день" заметили киноляп с курткой киборга
0:46
Кино

В фильме Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день" обнаружили киноляп с курткой киборга. Об этом пишет издание "РБК".

В фильме "Терминатор 2: Судный день" заметили киноляп с курткой киборга
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Неточность заметили во время сцены сражения Терминатора (Арнольд Шварценеггер) и Т-1000. Герой Роберта Патрика портит куртку киборга. Однако в следующем кадре она неожиданно восстанавливается — на вещи нет ни единого следа от пуль. Кроме того, в течение всей драки дыры на куртке то появляются, то исчезают.

Напомним, что фильм "Терминатор 2: Судный день" вышел в 1991 году. Он заработал в прокате около 517 миллионов долларов. При этом сиквел удостоился 4-х премий "Оскар".

Уточнения

"Термина́тор 2: Су́дный день" — американский научно-фантастический боевик 1991 года, режиссёра Джеймса Кэмерона (пятый в его карьере), сиквел фильма "Терминатор". В главной роли снялся Арнольд Шварценеггер. По мнению многих исследователей, фильм стал первым в истории кинематографа, который привлёк широкое внимание к компьютерной анимации и изменил отношение к ней создателей других фильмов.

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон — канадский кинорежиссёр, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика. Кэмерон впервые добился признания как режиссёр фильма "Терминатор" (1984). Затем критический и коммерческий успех обрели такие его картины как "Чужие" (1986), "Бездна" (1989), "Терминатор 2: Судный день" (1991) и "Правдивая ложь" (1994).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей" Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
Последние материалы
США и страны ЕС хотят положить конец урановой зависимости от России и Казахстана
Exists анонсировал генеративную ИИ-платформу для разработки 3D-игр
Сбитый лось обошёлся страховой компании в 80 тысяч рублей
"Союзмультфильм" выпустит книгу с интервью легенд анимационного кино
Конец "бархатного сезона": какой месяц в Сочи уже слишком поздний для пляжного отдыха
Лучшая тренировка кора для плоского пресса после 40 лет
Цена золота продолжает расти
Университет Шеффилда: найден новый способ лечения облысения
Гречка с овощами: прекрасный гарнир или самостоятельное блюдо на любое время года
Подготовка гортензий к зиме: 7 простых советов для обильного цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.