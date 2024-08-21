В сиквеле "Терминатора" нашли киноляп в сцене сражения киборга и Т-1000

В фильме "Терминатор 2: Судный день" заметили киноляп с курткой киборга

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В фильме Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день" обнаружили киноляп с курткой киборга. Об этом пишет издание "РБК".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Неточность заметили во время сцены сражения Терминатора (Арнольд Шварценеггер) и Т-1000. Герой Роберта Патрика портит куртку киборга. Однако в следующем кадре она неожиданно восстанавливается — на вещи нет ни единого следа от пуль. Кроме того, в течение всей драки дыры на куртке то появляются, то исчезают.

Напомним, что фильм "Терминатор 2: Судный день" вышел в 1991 году. Он заработал в прокате около 517 миллионов долларов. При этом сиквел удостоился 4-х премий "Оскар".

Уточнения

"Термина́тор 2: Су́дный день" — американский научно-фантастический боевик 1991 года, режиссёра Джеймса Кэмерона (пятый в его карьере), сиквел фильма "Терминатор". В главной роли снялся Арнольд Шварценеггер. По мнению многих исследователей, фильм стал первым в истории кинематографа, который привлёк широкое внимание к компьютерной анимации и изменил отношение к ней создателей других фильмов.

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон — канадский кинорежиссёр, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика. Кэмерон впервые добился признания как режиссёр фильма "Терминатор" (1984). Затем критический и коммерческий успех обрели такие его картины как "Чужие" (1986), "Бездна" (1989), "Терминатор 2: Судный день" (1991) и "Правдивая ложь" (1994).