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"Союзмультфильм" планирует выпустить книгу о классиках анимационного кино

"Союзмультфильм" выпустит книгу с интервью легенд анимационного кино
0:59
Кино

"Союзмультфильм" выпустит книгу, в которой будут собраны интервью с классиками анимационного кино. Её автором выступит шеф-редактор студии Сергей Капков. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма".

"Союзмультфильм" выпустит книгу с интервью легенд анимационного кино
Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti, CC BY-SA 4.0

Книга выйдет 30 августа. В неё войдут интервью с Леонидом Шварцманом ("Чебурашка"), Фёдором Хитруком ("Винни-Пух"), Юрием Энтиным ("Бременские музыканты") и другими. В общей сумме сборник будет содержать 35 авторских бесед. 

"Погружаясь в историю того или иного мультфильма, непременно выстраиваешь цепочку мастеров, причастных к его рождению, ведь секрет успеха самых любимых нами мультфильмов — именно в их создателях! Так родилась идея книги", — сообщил Сергей Капков.

Ранее Pravda.Ru писала, что Канада, США и страны Европы купили у "Союзмультфильма" более 50 проектов.

 

Уточнения

"Союзмультфи́льм" — советская и российская киностудия по производству мультипликационных фильмов. Создана в Москве 10 июня 1936 года. За время существования студии создано более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в "золотой фонд" мировой анимационной классики и получили более четырёхсот международных фестивальных призов и наград.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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