Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила фамилию

Шайло, дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально отказалась от фамилии отца. Об этом пишет TMZ.
По данным издания, ходатайство девушки удовлетворили без дополнительных слушаний. Теперь её фамилией будет "Джоли", а не "Джоли-Питт", как было раньше. При этом известно, что Шайло ожидала смены родового имени около 3-х месяцев. В день своего 18-летия, 27 мая, она подала документы.
Ранее Pravda.Ru писала, что Сури отказалась от фамилии своего отца Тома Круза. Она хотела спокойно учиться в колледже и избежать внимания папарацци.
Шайло Нувель Джоли-Питт — дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, актриса. Из-за звёздного статуса родителей с момента рождения является предметом особого внимания СМИ, а её первые фотографии стали самыми дорогими снимками знаменитости в мировой истории.
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