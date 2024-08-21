Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила фамилию

Шайло Джоли-Питт официально отказалась от фамилии отца

0:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Шайло, дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально отказалась от фамилии отца. Об этом пишет TMZ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным издания, ходатайство девушки удовлетворили без дополнительных слушаний. Теперь её фамилией будет "Джоли", а не "Джоли-Питт", как было раньше. При этом известно, что Шайло ожидала смены родового имени около 3-х месяцев. В день своего 18-летия, 27 мая, она подала документы.

Ранее Pravda.Ru писала, что Сури отказалась от фамилии своего отца Тома Круза. Она хотела спокойно учиться в колледже и избежать внимания папарацци.

Уточнения

Шайло Нувель Джоли-Питт — дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, актриса. Из-за звёздного статуса родителей с момента рождения является предметом особого внимания СМИ, а её первые фотографии стали самыми дорогими снимками знаменитости в мировой истории.