Стало известно, где и когда состоится премьера фильма Джонни Деппа "Моди"

Дебютный показ фильма Джонни Деппа "Моди" состоится в сентябре

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Премьера биографического фильма Джонни Деппа "Моди" состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дебютный показ картины пройдёт в рамках внеконкурсной программы смотра. В фильме покажут 72 часа из жизни художника Амедео Модильяни в период Первой мировой войны. Главную роль в проекте исполнил Риккарло Скамарчо ("Джон Уик 2").

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне стартует 20 сентября, а завершится 28 числа. Известно, что фильмом открытия смотра станет новая экранизация "Эммануэль" Одри Диван.

Уточнения

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне — ежегодный международный кинофестиваль, с 21 сентября 1953 года проводится в Стране Басков в городе Сан-Себастьян. Является одним из крупнейших культурных событий Испании.

Джонни Депп — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бёртона, в таких известных картинах, как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная Лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Эд Вуд», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Алиса в Стране чудес», мультфильм «Труп невесты», а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря».