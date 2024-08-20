Холли Берри готова снять новую версию "Женщины-кошки", взяв на себя роль режиссёра

Актриса Холли Берри хочет снять новый фильм о Женщине-кошке

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Актриса Холли Берри выразила желание реабилитировать фильм "Женщина-кошка", который когда-то вызвал негативную реакцию у зрителей. В интервью с Джимми Фэллоном актриса поделилась своими мыслями о возвращении к этой культовой роли, но при одном важном условии.

Фото: vk.com by Фантастика и Фэнтези, PDM

Берри отметила, что готова вновь появиться в образе Женщины-кошки, однако только в том случае, если она сама возьмёт на себя режиссуру нового фильма. По словам актрисы, несмотря на критику, которую лента получила в прошлом, она не считает, что фильм был так уж плох.

"Многие критики называли фильм неудачным, но я думаю, что это не совсем так. Если я вернусь к этой роли, то исключительно в качестве режиссёра", — заявила Холли Берри, подчёркивая своё желание пересмотреть и переосмыслить историю Женщины-кошки.

Уточнения

Хэлли Мари́я Бе́рри (англ. Halle Maria Berry), урождённая Мари́я Хэлли Бе́рри (произносится как /ˈhæli ˈbɛri/; род. 14 августа 1966, Кливленд, Огайо, США) — американская актриса, режиссёр. Первая темнокожая женщина-лауреат премии «Оскар» 2002-го года за фильм «Бал монстров», а также премий «Золотой глобус» (2000), «Эмми» (2000), BAFTA (2003).

Же́нщина-ко́шка (англ. Catwoman), настоящее имя — Сели́на Кайл (англ. Selina Kyle) — персонаж, созданный Биллом Фингером и Бобом Кейном.