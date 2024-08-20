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Сериал "Аколит" во вселенной "Звёздных войн" не получит продолжения из-за негативных отзывов критиков

Disney отменил съёмки второго сезона сериала "Аколит" после негативных отзывов
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Кино

Сериал "Аколит", действие которого происходит во вселенной "Звёздных войн", не будет продлён на второй сезон. Об этом стало известно из сообщения портала Deadline.

Disney отменил съёмки второго сезона сериала "Аколит" после негативных отзывов
Фото: vk.com by ВСЕ ТРЕЙЛЕРЫ, PDM

Согласно информации, предоставленной источником, студия Disney приняла решение отменить продолжение проекта из-за неоднозначных отзывов, которые он получил от зрителей.

Несмотря на то, что сериал демонстрировал высокие рейтинги по количеству просмотров, с каждой новой серией росло недовольство со стороны критиков. В итоге, финал первого сезона получил самые низкие оценки среди всех проектов, связанных с франшизой "Звездные войны". Это стало одним из ключевых факторов, повлиявших на решение студии завершить сериал на этом этапе, несмотря на его первоначальный успех.

Уточнения

«Аколи́т» (англ Star Wars: The Acolyte) — американский мини-сериал, созданный Лесли Хэдланд для стримингового сервиса Disney+ и включающий восемь эпизодов, часть медиафраншизы «Звёздные войны».

The Walt Disney Company (рус. Уо́лт Ди́сней Кóмпани) — американская транснациональная медиакорпорация, основанная братьями Уолтером и Роем Диснеями в 1923 году как небольшая анимационная студия, в данный момент являющаяся крупнейшим в мире медиаконгломератом в сфере индустрии развлечений.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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