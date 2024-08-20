Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запасы газа в Европе приближаются к 90%
Врач Шархун: при гастрите лучше не пить алкоголь и кофе
Учёные из МФТИ испытают новый препарат от рака лёгких
Врач Хайкина назвала "полезные" продукты, которые на самом деле являются вредными
Учёные предложили гипотезу, объясняющую отсутствие признаков внеземного разума
Диетолог Соломатина: при выборе дыни ориентируйтесь на аромат
В ГАИ предупредили о штрафах за установку дефлекторов на окнах автомобиля
Пиковый онлайн Black Myth: WuKong превысил 2,12 млн игроков
Мосбиржа планирует оспорить санкции США и Великобритании

Сериал по вселенной "Тихоокеанского рубежа": что известно о новом проекте от Эрика Хайссерера

Анонсирован новый сериал по вселенной "Тихоокеанского рубежа"
1:28
Кино

Компания Legendary Entertainment объявила о создании сериала по вселенной фильма "Тихоокеанский рубеж". Как сообщает Variety, проектом займется Эрик Хайссерер и его продюсерская компания Chronology.

Анонсирован новый сериал по вселенной "Тихоокеанского рубежа"
Фото: vk.com by КИНОБРО, PDM

Хайссерер известен как сценарист таких фильмов, как "Нечто", "Пункт назначения 5", "Прибытие" и сериала "Тень и кость". Президент Legendary Television Джейсон Клодфелтер уверен, что благодаря видению и таланту Хайссерера, франшиза получит новое захватывающее продолжение.

"Эрик — чрезвычайно одаренный и продуктивный творец, чьи достижения в киноиндустрии говорят сами за себя", — отметил Клодфелтер.

Подробности о сериале пока держатся в секрете, однако известно, что он станет приквелом к первому фильму. Вселенная "Тихоокеанского рубежа" уже включает в себя два полнометражных фильма, аниме-сериал от Netflix и несколько серий комиксов.

Сюжет оригинального фильма "Тихоокеанский рубеж" посвящен противостоянию человечества с чудовищами-пришельцами, которые вышли из глубин Тихого океана. Чтобы защитить планету, были созданы гигантские роботы — Егеря, однако проект оказался под угрозой закрытия. Тем временем, в условиях кризиса, секретная организация занялась восстановлением Егерей и поиском пилотов для них, чтобы продолжить борьбу с монстрами.

Уточнения

«Тихоокеанский рубеж» (англ. Pacific Rim) — американский фантастический боевик 2013 года режиссёра Гильермо дель Торо по сценарию Трэвиса Бичема и дель Торо. В главных ролях снялись Чарли Ханнэм, Ринко Кикути и Идрис Эльба.

Телесериа́л (англ. Television series) — термин, используемый различными телеорганизациями для обозначения художественных телепередач с открытым (отсутствие «финальной точки») или частично завершённым сюжетом, а также для многосерийных телефильмов (состоящих обычно из большого числа серий, например по версии Американской телеакадемии — не менее чем из шести серий) или циклов многосерийных телефильмов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В США оценили уничтожение британского Challenger 2 под Курском

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об уничтожении Россией поставленного Британией Украине танка Challenger 2 под Курском.

В США прокомментировали уничтожение западного Challenger 2 под Курском
Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье
"Селёдка под шубой" и "Оливье" страшны не углеводами, а жирами Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Самые красивые кошки: топ-5
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Хотите, чтобы ваш аккумулятор служил дольше? Узнайте, в чём подвох новых моделей
Хотите, чтобы ваш аккумулятор служил дольше? Узнайте, в чём подвох новых моделей
Последние материалы
Учёные предложили гипотезу, объясняющую отсутствие признаков внеземного разума
Диетолог Соломатина: при выборе дыни ориентируйтесь на аромат
Анонсирован новый сериал по вселенной "Тихоокеанского рубежа"
В ГАИ предупредили о штрафах за установку дефлекторов на окнах автомобиля
Пиковый онлайн Black Myth: WuKong превысил 2,12 млн игроков
Мосбиржа планирует оспорить санкции США и Великобритании
Миллер пока не согласовал переход Соболева в "Зенит"
Посадка гортензий: правила, полив, удобрение
Врач Тананакина рекомендует употреблять шиитаке и ежовик гребенчатый
Восстановление ногтевой пластины после неудачного маникюра: что важно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.