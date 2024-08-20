Сериал по вселенной "Тихоокеанского рубежа": что известно о новом проекте от Эрика Хайссерера

Анонсирован новый сериал по вселенной "Тихоокеанского рубежа"

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Legendary Entertainment объявила о создании сериала по вселенной фильма "Тихоокеанский рубеж". Как сообщает Variety, проектом займется Эрик Хайссерер и его продюсерская компания Chronology.

Фото: vk.com by КИНОБРО, PDM

Хайссерер известен как сценарист таких фильмов, как "Нечто", "Пункт назначения 5", "Прибытие" и сериала "Тень и кость". Президент Legendary Television Джейсон Клодфелтер уверен, что благодаря видению и таланту Хайссерера, франшиза получит новое захватывающее продолжение.

"Эрик — чрезвычайно одаренный и продуктивный творец, чьи достижения в киноиндустрии говорят сами за себя", — отметил Клодфелтер.

Подробности о сериале пока держатся в секрете, однако известно, что он станет приквелом к первому фильму. Вселенная "Тихоокеанского рубежа" уже включает в себя два полнометражных фильма, аниме-сериал от Netflix и несколько серий комиксов.

Сюжет оригинального фильма "Тихоокеанский рубеж" посвящен противостоянию человечества с чудовищами-пришельцами, которые вышли из глубин Тихого океана. Чтобы защитить планету, были созданы гигантские роботы — Егеря, однако проект оказался под угрозой закрытия. Тем временем, в условиях кризиса, секретная организация занялась восстановлением Егерей и поиском пилотов для них, чтобы продолжить борьбу с монстрами.

Уточнения

«Тихоокеанский рубеж» (англ. Pacific Rim) — американский фантастический боевик 2013 года режиссёра Гильермо дель Торо по сценарию Трэвиса Бичема и дель Торо. В главных ролях снялись Чарли Ханнэм, Ринко Кикути и Идрис Эльба.

Телесериа́л (англ. Television series) — термин, используемый различными телеорганизациями для обозначения художественных телепередач с открытым (отсутствие «финальной точки») или частично завершённым сюжетом, а также для многосерийных телефильмов (состоящих обычно из большого числа серий, например по версии Американской телеакадемии — не менее чем из шести серий) или циклов многосерийных телефильмов.