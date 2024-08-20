Взгляд каскадёра: Магомедрасул Рабаданов о правде и вымысле в фильме "Каскадёры" с Райаном Гослингом в главной роли

Профессиональный каскадёр, мастер борьбы, кикбоксинга и скалолазания Магомедрасул Рабаданов поделился своими впечатлениями о фильме "Каскадёры" с Райаном Гослингом в главной роли.
Сюжет фильма повествует о каскадёре Кольте Сиверсе, сыгранном Гослингом, который получил серьёзную травму на съёмках и был вынужден сделать перерыв в карьере. Но судьба вновь приводит его на съёмочную площадку в качестве дублёра популярного актёра, с которым у него сложились непростые отношения, сообщает "Газета.Ru".
"Конечно, я посмотрел эту картину. Как и в любом фильме, там есть художественный вымысел, но очень многое показано правдиво! Зависть, ревность — все эти ситуации есть в реальной жизни, даже у нас в России. Каскадёры ведь работают за кадром, но часто именно они — легенды. Так что в целом много правды в этом фильме", — отметил Рабаданов.
Ра́йан То́мас Го́слинг (англ. Ryan Thomas Gosling, род. 12 ноября 1980, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский актёр. Известен по ролям в независимых фильмах и крупных студийных проектах разных жанров. Сборы фильмов с его участием составили свыше 1,9 миллиарда долларов. Обладатель многих наград, включая «Золотого глобуса», и номинант трёх «Оскаров» и одного BAFTA.
Каскадёр (фр. cascadeur) — профессия в кинематографе; исполнитель сложных и опасных трюков. Наименование определилось от заимствования с французского языка: cascadeur — «каскадный актёр, каскадёр; каскадная актриса; трюковый артист, трюкач»; «любитель риска».
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об уничтожении Россией поставленного Британией Украине танка Challenger 2 под Курском.