Возвращение к роли спустя 26 лет: Майкл Китон рассказал о том, каким он видит Битлджуса

Майкл Китон раскрыл детали своего персонажа в продолжении Битлджуса

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Майкл Китон, который вновь сыграл роль Битлджуса в продолжении культового фильма, поделился своими размышлениями о своём персонаже в интервью для GQ.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

Китон, вернувшийся к образу спустя 26 лет, описал Битлджуса как нечто большее, чем просто существо с определённым полом. По его словам, это скорее вещь или сущность, которую нельзя однозначно отнести к мужскому или женскому полу.

Китон уточнил, что его мнение не продиктовано желанием быть политкорректным, а скорее его личным восприятием персонажа. Он видит в Битлджусе нечто уникальное, что выходит за рамки привычных гендерных характеристик. Тем не менее, актёр признает, что в этом персонаже присутствует мощная мужская энергия, что ему особенно нравится.

Сюжет фильма "Битлджус 2" переносит зрителей на 36 лет вперёд после событий первой части. Теперь Лидия Дитц, которую вновь сыграла Вайнона Райдер, уже взрослая и сталкивается с новым витком приключений вместе со своей непослушной дочерью Астрид, в исполнении Дженны Ортеги, звезды сериала "Уэнсдей".

Уточнения

«Битлджус» (англ. Beetlejuice) — фэнтезийный комедийный фильм ужасов режиссёра Тима Бёртона. Премия «Оскар» за лучший грим. Картина заняла 428 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb. В фильме присутствуют отсылки к «Кентервильскому привидению» Оскара Уайльда, а также к «Дюне». Имя заглавного героя, равно как и само название фильма, является игрой слов: в одном из вариантов английской транскрипции имя звезды Бетельгейзе (Betelgeuse) звучит как «Битлджус», что созвучно Beetlejuice («Жучиный сок»).

Майкл Ки́тон (англ. Michael Keaton, при рождении Майкл Джон Ду́глас (англ. Michael John Douglas); род. 5 сентября 1951, Кораополис, Пенсильвания, США) — американский актёр. Широко известен как исполнитель роли Бэтмена и Битлджуса в одноимённых фильмах режиссёра Тима Бёртона.