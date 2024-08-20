Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Краснодарском крае полиция задержала семью украинских диверсантов
Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год
Ложные звонки от "врачей": как защитить свои данные от мошенников
Выплата в 1 200 рублей пенсионерам и инвалидам станет автоматической
Как нужно ухаживать за кожей после 40 лет, чтобы сохранить молодость и красоту?
Учёный Куликов: белые грибы богаты витаминами
Хотите полное ведро крупных, сладких ягод? Выбирайте правильных соседей для клубники
Актриса Холли Берри хочет снять новый фильм о Женщине-кошке
Представитель ГАИ: зачем водителям снова сдавать экзамен на ПДД

Возвращение к роли спустя 26 лет: Майкл Китон рассказал о том, каким он видит Битлджуса

Майкл Китон раскрыл детали своего персонажа в продолжении Битлджуса
1:14
Кино

Актёр Майкл Китон, который вновь сыграл роль Битлджуса в продолжении культового фильма, поделился своими размышлениями о своём персонаже в интервью для GQ.

Майкл Китон раскрыл детали своего персонажа в продолжении Битлджуса
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

Китон, вернувшийся к образу спустя 26 лет, описал Битлджуса как нечто большее, чем просто существо с определённым полом. По его словам, это скорее вещь или сущность, которую нельзя однозначно отнести к мужскому или женскому полу.

Китон уточнил, что его мнение не продиктовано желанием быть политкорректным, а скорее его личным восприятием персонажа. Он видит в Битлджусе нечто уникальное, что выходит за рамки привычных гендерных характеристик. Тем не менее, актёр признает, что в этом персонаже присутствует мощная мужская энергия, что ему особенно нравится.

Сюжет фильма "Битлджус 2" переносит зрителей на 36 лет вперёд после событий первой части. Теперь Лидия Дитц, которую вновь сыграла Вайнона Райдер, уже взрослая и сталкивается с новым витком приключений вместе со своей непослушной дочерью Астрид, в исполнении Дженны Ортеги, звезды сериала "Уэнсдей".

Уточнения

«Битлджус» (англ. Beetlejuice) — фэнтезийный комедийный фильм ужасов режиссёра Тима Бёртона. Премия «Оскар» за лучший грим. Картина заняла 428 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb. В фильме присутствуют отсылки к «Кентервильскому привидению» Оскара Уайльда, а также к «Дюне». Имя заглавного героя, равно как и само название фильма, является игрой слов: в одном из вариантов английской транскрипции имя звезды Бетельгейзе (Betelgeuse) звучит как «Битлджус», что созвучно Beetlejuice («Жучиный сок»).

Майкл Ки́тон (англ. Michael Keaton, при рождении Майкл Джон Ду́глас (англ. Michael John Douglas); род. 5 сентября 1951, Кораополис, Пенсильвания, США) — американский актёр. Широко известен как исполнитель роли Бэтмена и Битлджуса в одноимённых фильмах режиссёра Тима Бёртона.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей" Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Последние материалы
В Краснодарском крае полиция задержала семью украинских диверсантов
Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год
Майкл Китон раскрыл детали своего персонажа в продолжении Битлджуса
Ложные звонки от "врачей": как защитить свои данные от мошенников
Выплата в 1 200 рублей пенсионерам и инвалидам станет автоматической
Как нужно ухаживать за кожей после 40 лет, чтобы сохранить молодость и красоту?
Учёный Куликов: белые грибы богаты витаминами
Хотите полное ведро крупных, сладких ягод? Выбирайте правильных соседей для клубники
Актриса Холли Берри хочет снять новый фильм о Женщине-кошке
Представитель ГАИ: зачем водителям снова сдавать экзамен на ПДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.