Отказаться или рискнуть: как сомнения актёров почти лишили нас культовых персонажей

Актёры, которые чуть не отказались от своих культовых ролей

2:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Даже самые талантливые актеры сталкиваются с сомнениями и неуверенностью при выборе ролей, которые могут кардинально изменить их карьеру. Часто они боятся, что не смогут справиться с задачей или же роль окажется незначительной. Однако именно такие решения порой становятся судьбоносными, принося не только признание, но и мировую славу, сообщает "Рамблер".

Фото: YouTube канал Популярность by Скриншот видео YouTube канала Популярность, PDM

Харрисон Форд

Харрисон Форд не был уверен, что хочет играть Хана Соло в "Звёздных войнах". Его участие в пробах было скорее случайным, когда Джордж Лукас пригласил его для репетиций с другими актерами. Форд считал, что его роль не будет значимой и даже подумывал отказаться от участия в проекте. Однако именно эта роль принесла ему мировую известность и стала одной из ключевых в его карьере.

Хит Леджер

Хит Леджер долго сомневался, стоит ли ему соглашаться на роль Джокера в "Темном рыцаре". Он боялся, что не сможет превзойти предыдущие интерпретации персонажа и что его работа вызовет разочарование у зрителей. Однако, преодолев свои страхи, Леджер создал одного из самых запоминающихся злодеев в истории кино. Эта роль принесла ему посмертный "Оскар" и закрепила его статус легенды.

Джулия Робертс

Джулия Робертс не сразу приняла предложение сыграть Вивиан Уорд в "Красотке". Сценарий казался ей рискованным и не соответствовал стандартам романтической комедии. Робертс даже всерьез рассматривала возможность отказаться от роли. Но, в конечном итоге, фильм стал сенсацией, а сама актриса стала одной из самых востребованных звезд Голливуда.

Дэниел Крейг

Дэниел Крейг долго раздумывал, соглашаться ли на роль Джеймса Бонда. Его пугала перспектива стать "лицом" франшизы, и он боялся, что это ограничит его как актера. Он даже публично выражал сомнения по поводу своего участия. Но после выхода "Казино Рояль" фильм оказался успешным, а Крейг получил признание как один из лучших исполнителей роли Бонда.

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип изначально сомневалась, стоит ли ей играть Миранду Пристли в "Дьявол носит Prada". Она считала, что фильм может оказаться слишком легкомысленным, и была недовольна первоначальным гонораром. Однако, после переговоров и доработки сценария, Стрип согласилась на роль. В итоге, ее образ холодной и властной редакторши модного журнала принес ей номинацию на "Оскар" и запомнился зрителям как один из самых ярких в ее карьере.

Уточнения

Ха́ррисон Форд (англ. Harrison Ford; род. 13 июля 1942[…], Чикаго, Иллинойс) — американский актёр кино и телевидения, продюсер. Номинант на премию «Оскар», BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии «Золотой глобус», почётной «Золотой пальмовой ветви», а также почётного «Сезара». Наиболее известен по участию в серии фильмов «Звёздные войны» (ролью Хана Соло), «Индиана Джонс» (заглавной ролью), и дилогии «Бегущий по лезвию» (ролью Рика Декарда).

Хит Э́ндрю Ле́джер (англ. Heath Andrew Ledger; 4 апреля 1979[…], Перт, Западная Австралия, Австралия — 22 января 2008[…], Манхэттен, Нью-Йорк, США) — австралийский актёр и клипмейкер. После успешных ролей в кино и на телевидении Австралии в 1990-х годах Леджер в 1998 году переехал в США с целью развития актёрской карьеры. В Голливуде он снялся в 19 фильмах, включая «10 причин моей ненависти» (1999), «Патриот» (2000), «История рыцаря» (2001), «Горбатая гора» (2005) и «Тёмный рыцарь» (2008).

Джу́лия Фио́на Ро́бертс (англ. Julia Fiona Roberts; род. 28 октября 1967[…], Смерна, Джорджия) — американская актриса кино и телевидения, продюсер.

Дэ́ниел Ро́утон Крейг (англ. Daniel Wroughton Craig; род. 2 марта 1968, Честер, Чешир) — британский актёр и продюсер, наиболее известен по роли Джеймса Бонда.

Мэ́ри Луи́з (Ме́рил) Стрип (англ. Mary Louise «Meryl» Streep; род. 22 июня 1949, Саммит, Юнион, Нью-Джерси, США) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер. Киноведами и критиками признана одной из величайших актрис своего времени.