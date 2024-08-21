Премьера режиссёрской работы Деппа "Моди" состоится на кинофестивале

Джонни Депп представит новый фильм "Моди" на кинофестивале в Сан-Себастьяне

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Премьера второй режиссёрской работы Джонни Деппа, "Моди — три дня на крыльях безумия", состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне в следующем месяце, сообщает Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Bielbienneboy, CC BY-SA 4.0

Фильм с Риккардо Скамарчио в роли знаменитого итальянского художника Амедео Модильяни будет показан во внеконкурсной программе фестиваля.

Согласно синопсису, "Моди" — это "история об искусстве, любви и отказе", которая "переплетается с 72-часовым вихрем хаотичных событий на улицах и в барах Парижа, разорванного на части во время Первой мировой войны". В фильме также снимаются Стивен Грэм, Аль Пачино и Антония Деспла.

Фильм "Моди" знаменует возвращение Деппа к режиссуре после его дебюта в 1997 году с фильмом "Храбрец".

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер. Фильмы с участием Деппа собрали более 3 миллиардов долларов в США и более 8 миллиардов долларов в мировом прокате. Наиболее успешными коммерческими проектами с участием актёра являются серия «Пираты Карибского моря» (более $3,7 млрд), «Алиса в Стране чудес» (более $1 млрд), «Чарли и шоколадная фабрика» ($474 млн) и «Турист» ($278 млн).

Сан-Себастья́н также Донóстия-Сан-Себастья́н (баск. Donostia, исп. San Sebastián, оба названия имеют официальный статус), — город в Стране Басков (Испания), административный центр провинции Гипускоа. Население — 182,9 тыс. жителей (2005). Культурная столица Европы 2016 года вместе с городом Вроцлав.

Сино́псис (допустимый вариант — си́нопсис, учитывающий оригинальное греческое ударение; др.-греч. σύνοψις < συν — с, со + όπτω — смотрю, гляжу) — в научной номенклатуре древних греков означало изложение в одном общем обзоре одного целого предмета или одной области знаний, в сжатой форме, без подробной аргументации и без детальных теоретических рассуждений.