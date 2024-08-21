В новом фильме о F1 будет сниматься Брэд Питт

Брэд Питт готовится к роли гонщика в новом фильме о F1

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

В следующем году на экраны выйдет фильм о Формуле 1 с Брэдом Питтом в главной роли, сообщает Cars.ru.

Фото: Own work by Morio, CC BY-SA 4.0

Льюис Хэмилтон, один из продюсеров фильма, активно участвовал в работе над сценарием, чтобы сделать его максимально реалистичным для поклонников автоспорта.

Хэмилтон рассказал, что он удалил из сценария сцены, которые не соответствуют реальной Формуле 1, например, аварии, после которых машина продолжает гонку.

Хэмилтон также уделил внимание разнообразию в актерском составе и съемочной группе, настаивая на включении представителей разных групп. В фильме будет показана женщина, участвующая в пит-стопе, чего в реальной Формуле 1 не бывает.

Льюис высоко оценил водительские навыки Брэда Питта, с которым он тренировался на трассе. Хэмилтон отметил, что Питт обладает природным талантом к вождению.

Уточнения

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA). Название исторически происходит от набора технических правил (так называемой «формулы»; при этом обозначение «Формула-1» — одна из нескольких таких «формул», наряду с «Формулой-2» и др.), которому должны соответствовать автомобили всех участников.

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий «Золотой глобус», двух премий Американской Гильдии киноактёров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» — победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в Голливуде» (2020). До этого пять раз номинировался на премию «Оскар» (трижды — как актёр и два раза — как продюсер).

Сэр Лью́ис Карл Дэ́видсон Хэ́милтон MBE (англ. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, род. 7 января 1985, Стивенидж, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский автогонщик команды Формулы-1 «Мерседес». Семикратный чемпион мира. Хэмилтон — первый в истории гонщик Формулы-1, одержавший 100 побед. В 2020 году он также повторил рекорд Михаэля Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов.