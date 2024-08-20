Дакота Джонсон с кольцом на фоне слухов о разрыве с Крисом Мартином

Актриса Дакота Джонсон недавно появилась на публике с обручальным кольцом, несмотря на слухи об отмене свадьбы и расставании с солистом группы Coldplay Крисом Мартином. Издание People сообщает, что звезду фильма "50 оттенков серого" заметили на прогулке с друзьями, где на ее безымянном пальце красовалось помолвочное кольцо с крупным камнем.
Ранее источники Daily Mail сообщили о разрыве между Джонсон и Мартином после нескольких лет отношений и помолвки.
Это не первый случай, когда пара расставалась: в 2019 году они уже были на грани разрыва, но вскоре их снова видели вместе.
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