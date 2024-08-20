Дакота Джонсон с кольцом на фоне слухов о разрыве с Крисом Мартином

Дакота Джонсон и Крис Мартин: свадьба под вопросом

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Дакота Джонсон недавно появилась на публике с обручальным кольцом, несмотря на слухи об отмене свадьбы и расставании с солистом группы Coldplay Крисом Мартином. Издание People сообщает, что звезду фильма "50 оттенков серого" заметили на прогулке с друзьями, где на ее безымянном пальце красовалось помолвочное кольцо с крупным камнем.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Дакоты Джонсон @dakotajohnson

Ранее источники Daily Mail сообщили о разрыве между Джонсон и Мартином после нескольких лет отношений и помолвки.

Это не первый случай, когда пара расставалась: в 2019 году они уже были на грани разрыва, но вскоре их снова видели вместе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.