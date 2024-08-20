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Стартовали съёмки фильма "Умри, моя любовь" с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс сыграет обезумевшую девушку в фильме "Умри, моя любовь"
0:40
Кино

Стартовали съёмки экранизации романа Арианы Харвич "Умри, моя любовь". Об этом пишет портал "Film Updates".

Дженнифер Лоуренс сыграет обезумевшую девушку в фильме "Умри, моя любовь"
Фото: flickr.com by -Roge-, CC BY-SA 2.0

В качестве режиссёра фильма выступает Линн Рэмси ("Что-то не так с Кевином"), а продюсера — Мартин Скорсезе. Главные роли исполняют Роберт Паттинсон ("Сумерки") и Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры"). Известно, что актриса играет обезумевшую девушку. Роль Роберта Паттинсона и дата премьеры пока не сообщаются.

По сюжету "Умри, моя любовь" молодая мать сталкивается с послеродовой депрессией. Постепенно героиня начинает сходить с ума, однако пытается предотвратить это.

Уточнения

«Умри моя любовь» (англ. Die, My Love) — будущий фильм режиссёра Линн Рэмси, экранизация одноимённой книги Арианы Харвич. Главную роль в картине сыграет Дженнифер Лоуренс.

Дже́ннифер Шре́йдер Ло́уренс — американская актриса и продюсер. Известна своими ролями во франшизных боевиках и независимых драмах. Сборы фильмов с её участием составили свыше 6 миллиардов долларов. В 2015 и 2016 годах была признана самой высокооплачиваемой актрисой мира. В 2013 году попала в список 100 наиболее влиятельных людей по мнению журнала Time. C 2013 по 2016 год фигурировала в списке Forbes.

Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон — английский актёр. Известен по ролям как в высокобюджетных, так и в независимых фильмах. Роберт входит в число самых высокооплачиваемых актёров мира. В 2010 году журнал Time назвал его одним из 100 самых влиятельных людей в мире, и он был включён в список 100 знаменитостей Forbes.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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