В комедии "Бриллиантовая рука" нашли киноляп с причёской героя Андрея Миронова

В фильме "Бриллиантовая рука" заметили киноляп в сцене с песней "Остров невезения"

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В комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" обнаружили киноляп с причёской Геннадия Козодоева. Об этом пишет издание "РБК".

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Неточность заметили в сцене, в которой звучит песня "Остров невезения". Когда персонаж Андрея Миронова сидит на шезлонге и ведёт диалог с Семёном Горбунковым (Юрий Никулин), его волосы растрёпаны ветром. Однако в следующем кадре причёска героя уже приглажена. Издание отметило, что киноляп можно объяснить монтажом. Предположительно, Леонид Гайдай снимал крупный план отдельно. Впоследствии его смонтировали с общей сценой.

Напомним, что премьера "Бриллиантовой руки" состоялась 28 апреля 1969 года. Главную роль в ней исполнил Юрий Никулин. В год выхода на экраны фильм посмотрели более 76 миллионов человек. Впоследствии эту отметку не могли превысить другие проекты на протяжении 11 лет.

Уточнения

"Бриллиа́нтовая рука́" — советская эксцентрическая комедия, снятая в 1968 году режиссёром Леонидом Гайдаем. Сценарий написан Морисом Слободским, Яковом Костюковским и Леонидом Гайдаем. В основе картины — история о том, как зарубежные контрабандисты ошибочно приняли советского туриста Семёна Семёновича Горбункова за агента-перевозчика Геннадия Козодоева. Сюжет раскручивается вокруг настойчивых, но безуспешных попыток злоумышленников вернуть себе бриллианты, спрятанные в гипсовой повязке.

Леони́д Ио́вич Гайда́й (30 января 1923, Свободный, Амурская губерния, Дальневосточная область, РСФСР, СССР — 19 ноября 1993, Москва, Россия) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, киноактёр. Народный артист СССР (1989). Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970).