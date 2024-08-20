Стало известно, кто выступит в качестве шоураннеров сериала по "Полтергейсту"

Сценаристы "Звёздного пути" и "Сверхъестественного" станут шоураннерами сериала по "Полтергейсту"

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Amazon" определилась с шоураннерами предстоящего сериала "Портергейст", в основе которого будет лежать одноимённый фильм ужасов. Об этом пишет издание "Variety" со ссылкой на собственные источники.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

В роли сценаристов и исполнительных продюсеров должны выступить Калинда Васкес и Робби Томпсон. Ранее Калинда Васкес работала над картинами "Звёздный путь: Дискавери" и "Бойтесь ходячих мертвецов", а Робби Томпсон — над несколькими сезонами ленты "Сверхъестественное".

Напомним, что "Полтергейст" вышел в 1982 году. Он получил 3 номинации на премию "Оскар". В 2015-м на картину выпустили ремейк.

Уточнения

"Полтергейст" (англ Poltergeist) — американский фильм ужасов 1982 года режиссёра Тоуба Хупера по сценарию Стивена Спилберга, который также продюсировал фильм и лично участвовал в съёмках. Главные роли исполняли Доминик Данн, Хезер О’Рурк, Джобет Уильямс, Крэйг Т. Нельсон, Беатрис Стрэйт, Оливер Робинс.