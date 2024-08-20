Кинокритик Александр Шпагин назвал лучшие роли Алена Делона

Кинокритик Шпагин: лучшими у Алена Делона были роли стареющих донжуанов

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Кинокритик Александр Шпагин заявил, что Ален Делон в начале своей карьеры был самым обычным актёром. Однако впоследствии он развил свой талант. Об этом эксперт сообщил изданию "NEWS.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, CC BY-SA 3.0

По мнению Александра Шпагина, Ален Делон к 50 годам сыграл свои самые лучшие роли стареющих донжуанов.

"Идеальными были его роли стареющих донжуанов, бонвиванов, людей неоднозначных, амбивалентных. В фильме "Возвращение Казановы" он очень хорошо играет", — заявил кинокритик.

При этом эксперт добавил, что Ален Делон на протяжении долгого времени пытался выйти за рамки амплуа любовника и секс-символа. У него это удалось к 35 годам. По словам Александра Шпагина, актёра всегда тянуло к "жёстким" ролям.

Напомним, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Об этом стало известно 18 августа. За свою карьеру он принял участие во множестве проектов. Среди них — "Рокко и его братья", "Затмение", "Леопард" и другие.

Уточнения

Алéн Фабьéн Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов.

"Возвращение Казановы" (фр Le Retour De Casanova) — фильм режиссёра Эдуара Ньермана, снятый по мотивам одноимённой повести Артура Шницлера. Вышел в прокат 13 мая 1992 года. По сюжету Джакомо Казанова постарел, его славные амурные похождения остались в прошлом. Но он не может смириться с тем, что его время ушло. В фильме показано соперничество Казановы и молодого лейтенанта Лоренци, который не считает его серьёзным противником.